Ricardo Ferretti rompe el silencio sobre su despido y habla sobre su pasantía con Cruz Azul

El director técnico brasileño, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, registró una de las peores actuaciones al mando de un equipo en toda su carrera justamente al mando de la Máquina de Cruz Azul; el estratega no pudo sumar una sola victoria en el arranque del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y posterior a eso fue eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup, por lo que la directiva del club tomó la decisión de desvincularlo para tener mejores resultados.

Esta es la primera vez en 30 años de carrera como entrenador que el estratega es desvinculado de un equipo antes de finalizar una temporada, lo que demuestra la urgencia que tenía Cruz Azul de buscar un cambio rápido en su estrategia de juego para poder sumar victorias; ante este hecho el estratega decidió contar toda la verdad sobre su despido y afirmó que no siente ningún tipo de rencor contra la institución mexicana.

“No muy bueno (sabor de boca), pero tranquilo. Tranquilo porque yo creo que puse todo de mi parte, junto con la gente que me apoyaba, los jugadores, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo. No estoy amargado, ni rencoroso, nada de eso”, expresó el Tuca Ferretti en entrevista para ESPN.

“Fue algo repentino. Tal vez la forma, a lo mejor, hubiera sido un poco menos drástica. Los jugadores terminan el entrenamiento, se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo, planeando las cosas. Llega Óscar Pérez, me da la noticia”, agregó el estratega en sus declaraciones.

El entrenador brasileño también fue cuestionado sobre su balance deportivo y sobre los factores que terminaron causando su despido de la institución cementera; consideró que los malos resultados y la falta de goles fueron los responsables de este suceso al no poder brindar las oportunidades que esperaba el equipo para conseguir las victorias.

Asimismo, Ferretti reveló que su despido fue tan rápido que no tuvo tiempo de despedirse de los jugadores, quienes quedaron sorprendidos de la noticia y que ahora trabajarán bajo las órdenes de Joaquín Moreno.

“Me faltaron goles. Nosotros tuvimos un chingo de oportunidades, pero no la metimos. “Muchos de ellos dijeron qué onda, si acababa de entrenar, y no pudimos despedirnos. Fue un poco rara la situación, generalmente yo creo que hubiera sido esperar un ratito para que los jugadores también tuvieran la oportunidad, yo de agradecer el apoyo que tuve”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Futbolista estadounidense Nikkole Teja incursionó en plataforma para adultos y fue criticada por “no mostrar lo que debería”

–Bernard Hopkins preocupa al Canelo Álvarez y asegura que Jermell Charlo puede convertirse en “una pesadilla”

–Con apenas dos equipos mexicanos, así quedaron conformados los cuartos de final de la Leagues Cup