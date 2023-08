El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 11 Agosto de 2023

Horóscopo de hoy 11 de Agosto de 2023

03/21 – 04/19

En el área del trabajo puede haber discusiones, pero tienes que cuidarte de no meterte en esos enredos más de la cuenta, porque puedes terminar saturándote. Tus palabras pueden ser malinterpretadas así que mejor quédate calladito hasta que se aclare el panorama.

04/20 – 05/20

Un derroche desmedido podría desbaratar tu bolsillo y llenarte de jaquecas. Ten calma y trata de ser juicioso con la plata. Si tienes hijos pequeños, dale sus gustitos, pero poco a poco. Tienen que entender qué es lo importante y tú tienes que preservar el patrimonio.

05/21 – 06/20

Es normal que sientas que las demandas de la familia te quitan ese tiempo que quisieras para ti mismo. Pero, aunque tengas el corazón en el lugar correcto, no eres un malabarista ni puedes resolver todos los problemas. No te sientas culpable por ponerte en primer lugar ¡eso es importante!

6/21 – 7/20

Antes de soltar palabras imprudentes, recuerda que el pez se atrapa por la boca, así que evita andar hablando de más. No le hagas caso a aquellos que solo buscan molestar y sembrar cizaña. Aunque te cueste, busca un rinconcito tranquilo donde puedas encontrar paz para tu espíritu.

07/21 – 08/21

Vas a estar en la rumba, en eventos sociales. Te encontrarás con gente que te caerá súper bien y otros que te pondrán impaciente, pero no te pongas tan territorial, porque eso solo va a complicar el ambiente. Respeta a la diversidad y a la variedad, eso es lo que vale.

08/22 – 09/22

Marte está que arde y te tendrá chispeando, así que te sugiero frenar esos impulsos en el trabajo para no meterte en camisas de once varas con los jefes. ¡Ojo! No sueltes tus secretos, porque alguien podría usarlos en tu contra. Ser discreto como un tiburón en la bahía será la clave.

09/23 – 10/22

Será momento de dejar ir las ataduras del pasado y entregarte a nuevas experiencias. Aunque el temor de tropezar pueda estar presente, no te detengas. Recuerda que la vida pertenece a aquellos valientes que se levantan después de caer y siguen su camino. Mantén la fe y la confianza en ti mismo.

10/23 – 11/22

Hay un montón de posibilidades de que te llegue dinero de otros, ya sea por regalos, herencias o negocios importantes. Pero no te conviene lanzarte a hacer inversiones apresuradas. Todo lo contrario, actúa con cautela y astucia, basándote en una estrategia bien pensada.

11/23 – 12/20

Ten cuidado porque vas a tener una inclinación a sabotearte en el ámbito del amor. No te lances a conversaciones decisivas hasta que no tengas las cosas claras. Recuerda que en una relación tiene que haber balance, y no es conveniente que ninguno de los dos trate de imponerse sobre el otro.

12/21 – 01/19

Es hora que te enfoques en tu alimentación. Organiza tus comidas de manera consciente, combinando adecuadamente los grupos de alimentos para mantener un balance en tu organismo. Aprovecha tu sentido práctico y planifica tus menús de forma saludable y sabrosa.

01/20 – 02/18

Tu espíritu libre atraerá el romance y la diversión, sin mayor esfuerzo. Sin embargo, te advierto que debes estar atento, ya que lo que hoy te cause alegría podría convertirse en una decepción en un abrir y cerrar de ojos. Sigue tu intuición para discernir entre lo genuino y lo superficial.

02/19 – 03/20

Se estimulará la comunicación entre los miembros de tu familia y aprenderás a resolver cualquier conflicto dialogando. Pero, debes tener precaución, ya que una persona conflictiva podría desafiarte. No permitas que las influencias externas perturben el buen clima hogareño.