Lluvia de Perseidas 2023: cuándo y cómo verlas en Estados Unidos

Cada año, más o menos por estas fechas, se da uno de los fenómenos astronómicos más populares en el mundo, particularmente en el hemisferio norte de la Tierra; nos referimos a la lluvia de estrellas, mejor conocidas como las Perseidas.

La Lluvia de Perseidas resulta ser un espectáculo celeste sin igual. Llevan dicho nombre porque provienen de la constelación de Perseo y están conformadas no precisamente por estrellas, sino más bien por restos de escombros, gases y polvo del cometa Swift- Tuttle, un visitante lejano que completa una vuelta al Sol cada 133 años. Cuando estas partículas entran en contacto con la atmósfera terrestre, producen bólidos de fuego que atraviesan el cielo nocturno fugazmente.

Las Perseidas aparecen, generalmente, cada año, entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque su punto de máximo brillo se da entre los días 9 y 13 del octavo mes.

Cómo ver la Lluvia de Perseidas en Estados Unidos en este 2023

Para la Lluvia de Perseidas de este 2023, su punto máximo se registrará la noche del sábado 12 de agosto al domingo 13, en donde se calcula que podrán verse hasta 100 meteoros por hora.

En el caso de Estados Unidos, todo indica que las mejores horas para disfrutar de este evento será desde las 12:20 horas (ET) del día domingo hasta las 6:15 horas. En algunos estados del país, este fenómeno podrá apreciarse desde las 23:44 horas (ET) del sábado y hasta las 6:35 horas del domingo, aunque no con la misma intensidad y frecuencia.

Lo único que necesitarás para vivir este fenómeno celeste es encontrarte en un lugar despejado y completamente oscuro.

