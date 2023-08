Cómo, cuándo y dónde: Todo lo que debe saber sobre las semifinales del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda

La carrera por la gloria mundialista está cada vez más cerca de finalizar. Este sábado 12 de agosto se jugaron los últimos dos partidos de los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda 2023

Suecia, España, Australia e Inglaterra son los cuatro mejores equipos del mundial luego que finalizaran los cuartos de final del Mundial. La primera selección clasificada fue la de España luego de vencer a Países Bajos con marcador de 2-1, mientras que Suecia pasó de fase luego de ganarle a Japón con el mismo marcador.

Australia selló su pase a semifinales luego de vencer a Francia e Inglaterra accedió a sus terceras semis consecutivas luego de imponerse a una aguerrida selección de Colombia.

¿Dónde ver las semifinales?

En Estados Unidos el Mundial Femenino está siendo transmitido por FOX Sports 1 (en inglés), FOX Deportes y Telemundo (ambos en español).

¿Cuándo son las semifinales?

Las semifinales del Mundial Femenino 2023 se jugarán entre el martes 15 de agosto y el miércoles 16 de agosto. A continuación los horarios específicos:

España vs. Suecia

La selección de Suecia avazó a las semifinales del torneo luego de vencer 2-1 a la experimentada selección de Japón en el partido de cuartos de final de la máxima cita mundialista. Suecia solo ha encajado dos goles en este Mundial y busca el heróico pase a la final del Mundial ante una España que no se dejará ganar tan fácil.

España fue el primer equipo en sellar su boleto a los cuartos de final luego de eliminar a Suiza con un soberbio 5-1 y luego pasó a semifinales luego de vencer a Países Bajos con marcador de 2-1 gracias a los goles de Mariona. La selección ibérica jugará las semifinales de un Mundial Femenino por primera vez en la historia a las 4:00 am ET del martes 15 de agosto en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

Australia vs. Inglaterra

Las oceánicas accedieron a cuartos luego de eliminar a la campeona Noruega con un 2-0 y lograron su pase a las semifinales por primera vez en su historia luego de vencer a Francia en a tanda de 10 penales luego de un 0-0 en el tiempo reglamentario, dejando en el camino a otra de las selecciones favoritas para llevarse el Mundial.

Por otro lado, la selección femenina de fútbol de Colombia no pudo hacer cambios en el marcador y terminó cayendo 2-1 ante su similar de Inglaterra, equipo que terminó clasificándose a su tercera semifinal consecutiva después de Canadá 2015 y Francia 2019, donde cayerón ante Japón y Estados Unidos, respectivamente. El partido entre Australia e Inglaterra se disputará el miércoles 16 de agosto a las 6:00 am ET en el Accor Stadium de Sidney, Australia.

