Sube a 80 la cifra de fallecidos a causa de los incendios forestales en Maui, Hawai, autoridades estiman cerca de 1,000 desaparecidos

El número de muertos en los incendios forestales desatados en Maui ha ascendido a 80 personas, de acuerdo con lo informado por los funcionarios de ese condado de las islas de Hawai.

Este sería el mayor desastre natural en la zona después del tsunami ocurrido en 1960 que dejó a 61 personas sin vida en la localidad de Hilo, si bien todavía queda lejos del tsunami de 1946, que dejó 158 fallecidos antes de que el territorio se convirtiera en un estado de Estados Unidos.

“Estamos viendo pérdidas de vidas”, expresó el gobernador de Hawai Josh Green en una rueda de prensa el jueves. “Seguiremos viendo pérdidas de vidas”. Añadió que los incendios fueron la “mayor emergencia que hemos visto en décadas”.

El jueves el presidente Joe Biden declaró la situación de desastre en Hawai y ordenó el envío de ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por unos incendios forestales que comenzaron el martes 8 de agosto.

Biden también ordenó a la Guardia Nacional de Estados Unidos y al personal de la Tercera Flota de Estados Unidos en Hawái que hicieron todo lo posible para ayudar a las autoridades locales.

La fuerte sequía que ha afectado a las islas en los últimos meses, así como los fuertes vientos procedentes del huracán Dora, han provocado que las llamas se extendieran a una velocidad mucho mayor, según las autoridades locales, dificultando las labores de extinción.

Por otro lado, las autoridades de Hawai dicen que al menos 1,000 personas están desaparecidas en medio de los devastadores incendios forestales, a la vez que admitieron que era “imposible” advertirle inmediatamente a los residentes, informó People.

Asimismo, el jefe de policía del condado de Maui, John Pelletier, estimó que la cantidad de personas desaparecidas serían cerca de 1,000, alertó que “honestamente, no lo sabemos”.

“No quiere decir que sean tantos los que tenemos pensado. No estoy diciendo ese número en absoluto”, aclaró. “Pero debido a que no podemos contactarlos, y debido a que no pueden entrar al gran valle tan rápido o tanto como nos gustaría, porque en realidad están en un refugio, hasta que configuremos algunas de esas cosas básicas, no vamos a tener ese número”.

La ciudad turística de Lahaina, que cuanta con unos 13,000 residentes, ubicada al norteste de Maui, fue completamente destruida por las llamaradas, dijeron los funcionarios, quienes dijeron que el servicio eléctrico, agua e internet sigue sin funcionar.

Cuando se le cuestionó por cuántas estructuras se habían quemado dentro de Lahaina, Richard Bissen, alcalde del condado de Maui, respondió lo siguiente: “Les digo que nada de eso está allí. Está todo quemado hasta los cimientos”.

