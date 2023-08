Alimentos ricos en vitamina B12: fuente de salud y vitalidad

La vitamina B12 tiene una importancia vital en nuestro cuerpo porque ayuda en la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema nervioso y la síntesis de ADN.

Muchos alimentos contienen vitamina B12, en especial los de origen animal y en ciertos alimentos que la tienen agregada para fortificarlos. En el caso de los alimentos de origen vegetal no contienen vitamina B12, excepto si son fortificados.

Para garantizar el consumo de vitamina B12 hay que comer alimentos variados como: pescado, carne, carne de aves, huevos, leche, productos lácteos, almejas e hígado de res.

También se recomiendan algunos cereales, levaduras nutricionales y otros productos alimenticios fortificados con vitamina B12 agregada.

El médico cardiólogo Juan Ignacio Veller en una charla en Youtube explica que hay tres motivos por los cuales podemos presentar síntomas de deficiencia de vitamina B12. El primero es por no consumirlo lo suficiente, luego está que nuestro cuerpo no la absorba bien y por último que la perdamos o no la podamos utilizar.

Síntomas de la deficiencia de vitamina B12

Sin embargo, Veller advierte que no hay que alarmarse ya que el cuerpo almacena entre 1.000 y 2.000 veces la cantidad de vitamina B12 que se suele necesitara diario.

Uno de los síntomas de deficiencia de la vitamina B12 es el cansancio o debilidad, lo que puede indicar que estamos en presencia de la anemia megaloblástica que es característica de la deficiencia de vitamina B12.

Una piel pálida, palpitaciones, pérdida del apetito, pérdida de peso e infertilidad son otro de los síntomas de la deficiencia de la vitamina B12.

Veller explica que las manos y los pies podrían presentar adormecimiento u hormigueo, por problemas de los nervios por la deficiencia de esta vitamina.

También se puede presentar problemas de depresión, confusión, demencia y mala memoria, agrega.

