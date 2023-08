Descubre el poder rejuvenecedor de los vegetales de hoja verde para el cerebro

Los vegetales de hoja verde son considerados como superalimentos, por su alto aporte nutricional, ya que contienen vitaminas A, C, E y K, minerales, fibra y antioxidantes.

Entre los vegetales de hoja verde podemos encontrar col rizada (kale), la arúgula, espinacas y acelgas, y la evidencia científica indica que su consumo puede estimular el funcionamiento del cerebro.

La porción diaria recomendada por los médicos es de al menos media taza cocida o una taza cruda de vegetales de hoja verde, lo que contribuye a un deterioro más lento de la función cerebral, según un estudio publicado en Neurology.

Mientras que los investigadores del Tufts Human Nutrition Research Center on Aging en Boston y de la Rush University en Chicago, dirigidos por Martha Clare Morris, ScD, identificaron que los nutrientes como luteína, folato, y filoquinona son los responsables del efecto protector de los vegetales de hoja verde.

La doctora Morris asegura que estos nutrientes también se relacionan con la salud cognitiva. El estudio también revela que “el ritmo de deterioro cognitivo en quienes comían 1 a 2 porciones al día representa el equivalente a ser 11 años más joven que quienes raramente comían vegetales de hoja verde”.

Vegetales de hojas verdes son fuente natural de vitamina K, nutriente que puede prevenir la muerte celular. Crédito: Shutterstock

Morris, epidemióloga nutricional, manifiesta que “agregar una porción diaria de verduras de hoja verde a la dieta puede ser una forma sencilla de ayudar a promover la salud cerebral”.

También explica que “se necesitan estrategias eficaces para prevenir la demencia” que crece constantemente debido al envejecimiento de la población y a su vez a la mayor esperanza de vida.

Más nutrientes para el cerebro

Son varios los alimentos que le hacen bien al cerebro. Crédito: Shutterstock

Mientras que en un trabajo publicado en 2014 en la Journal of Alzheimer’s Disease, indica que la dieta mediterránea caracterizada por ser rica en vegetales de hoja verde se relacionó con menor riesgo de deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer.

Un estudio publicado en Neurology reveló que las personas que se alimentaban con una dieta parecida a la mediterránea presentaban significativamente menor atrofia cerebral a medida que envejecían, recoge el portal especializado Brain and Life.

Importancia de comer más vegetales de hoja verde

El profesor de ciencias médicas integradas y decano asociado en investigación clínica en el Charles E. Schmidt College of Medicine de la Florida Atlantic University y fundador del Comprehensive Center for Brain Health, James Galvin rescata que “de diversas maneras, somos lo que comemos”.

Aunque admite que no hay un secreto que garantice la salud, sí recomienda consumir vegetales de hoja verde. “Por supuesto, es difícil predecir cómo será para un individuo específico. Existen veganos, astrofísicos y corredores de maratón que desarrollan enfermedad de Alzheimer y gente que come alimentos chatarra y se la pasa sentada frente al televisor que no la desarrollan. Pero si uno sigue una dieta rica en vegetales de hoja verde, como la dieta MIND o la dieta mediterránea, no hay pierde. Bien, podría tener un gran valor (de salud) para usted, y ciertamente no le hará daño”, puntualiza.

