Jorge Ruvalcaba llega con toda la energía al fútbol de Bélgica: “Si fuera por mí mañana al Real Madrid”

El futbolista mexico-estadounidense y nuevo fichaje del Standard Lieja de Bélgica, Jorge Ruvalcaba, se mostró bastante emocionado por este nuevo paso en su carrera como futbolista profesional al llegar al fútbol de Europa; asimismo destacó que hará todo lo que esté en sus capacidades físicas para poder tener el mejor desempeño posible en cada uno de los partidos que dispute para despertar el interés de los principales equipos del viejo continente para poder ser considerado un ídolo del fútbol.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista con el periodista Raúl Méndez, de TUDN, donde detalló que es muy importante para él la confianza que le está brindando el equipo de Bélgica para que pueda explotar sus habilidades en Europa; Ruvalcaba detalló que irá poco a poco para no cometer ningún error prematuro y así poder ganarse la confianza del cuerpo técnico para poder ganarse la titularidad dentro de la plantilla.

“Al final uno sabe lo que representa o lo que significa poder jugar en Europa, uno sabe que la liga de Bélgica no es como la de España pero es un gran salto para mí, sé que es una liga que exporta mucho jugador a otros equipos, uno no sabe si este tren va a pasar dos veces en la vida, yo quería hacer todo lo posible para que se hiciera realidad”, expresó.

“Es tener un poco de paciencia, si fuera por mí mañana al Real Madrid pero todo es un proceso, me toca trabajar pero cuando lleguen las cosas, ver cuándo llegan”, agregó Ruvalcaba en sus declaraciones.

El jugador también fue cuestionado sobre la posibilidad de defender a la selección de México o a la de Estados Unidos en caso de ser llamado por ambas; ante este hecho detalló que defenderá los colores del primer equipo que lo tome en cuenta, aunque no dudó en mostrar su deseo de portar los colores del Tri por el origen de su familia.

“Empecé a buscar y vi que Memo Ochoa es ley, igual sé que aquí tienen de las mejores aficiones de Bélgica y están peleando arriba. Dios quiera que las dos lleguen y tenga las dos opciones, primero hacer lo mío y luego ver si una selección me llama y ver lo mejor para mí. Igual es algo que me encantaría, igual toda mi familia es mexicana, nací en EUA pero toda mi familia es mexicana y siempre hemos vivido con esa cultura mexicana, me siento muy mexicano y hemos visto partidos del Tri desde niño, sería un sueño jugar en la mayor”, concluyó.

