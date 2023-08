Tata Martino cree que el presente alegre de Lionel Messi se debe a su título en el Mundial Qatar 2022 con Argentina

El estratega argentino del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, comentó este lunes en la rueda de prensa previa al partido de este martes ante Philadelphia Union, por las semifinales de la Leagues Cup, que el gran estado físico y motivacional en el que se encuentra Lionel Messi se debe a su triunfo en el pasado mes de diciembre con Argentina.

En palabras de Martino, Messi se encuentra libre de la presión que lo persiguió por toda su carrera al conquistar un título con Argentina y no cualquier copa, sino el Mundial de Fútbol en Qatar 2022.

“Hay una parte (de su cambio) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América, que tiene que ver con el liderazgo ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo”, opinó Martino.

Messi, quien acumula ocho goles y tres asistencias en cinco partidos con Inter Miami, se ha sentido bien de contar en el Banquillo, con quien ya había compartido en la temporada 2013-2014 en el FC Barcelona.

“Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la selección Argentina”, prosiguió.

“Y ganó muchas cosas con Argentina. La Selección ha tenido una gran transformación después de la llegada del otro Lionel (Scaloni). Veo a Messi con las mismas ganas de competir y ganar, eso no lo tengo que explicar yo, pero le veo mucho más tranquilo, más feliz”, insistió Martino.

El preparador del Inter Miami opinó además que la felicidad de Messi se debe al entorno laboral que encontró en el fútbol de Estados Unidos.

“Estados Unidos te permite seguir trabajando en el fútbol, pero en un marco de normalidad, normalidad que en otro lugar no se encuentra”, dijo.

Messi tuvo un impacto inmejorable en el fútbol estadounidense y guio al Inter Miami a las semifinales de la Leagues Cup, el nuevo torneo que mide a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.

