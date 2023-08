Dunkin’ lanza nuevas bebidas para adultos con los sabores preferidos en cafés y tés

Con la experiencia previa de otras temporadas, cuando probaron con cervezas inspiradas en Dunkin’, para finales de agosto esta marca pondrá a disposición de sus fanáticos nuevas bebidas alcohólicas en cuatro sabores distintos, tanto para té helado como para café helado.

Dunkin’ apuesta por una mayor expansión en el mercado de bebidas alcohólicas, con estos ocho nuevos sabores que estarán disponibles en supermercados y tiendas de paquetes en 12 estados.

Dunkin’ es la marca de café y donas más grande de los Estados Unidos, con más de 13.200 restaurantes en el mundo.

Desde que se fundó en 1950, Dunkin’ Donuts se ha convertido en el favorito de millones de clientes amantes de las donas. Crédito: Tupungato | Shutterstock

Nueva campaña para 8 sabores de bebidas de Dunkin’

¿Listo para un giro borracho en las bebidas Dunkin’ favoritas de los fans? Es uno de los lemas de esta marca que anunció el lanzamiento a través de su portal web.

Se trata de los Dunkin’ Spiked Iced Coffees and Iced Teas, bebidas listas para el disfrute durante todo el año, de día o de noche.

El vicepresidente de desarrollo comercial minorista de Dunkin’, Brian Gilbert, explica que la marca estaba consciente de “la oportunidad de crear algo especial cuando vimos la respuesta positiva a nuestras colaboraciones de temporada anteriores para cervezas inspiradas en Dunkin'”.

Los paquetes de mezclas Harpoon Dunkin’ Box O’ Beer que incluyen tres latas de cuatro sabores de temporada. Crédito: Dunkin’ | Cortesía

Destaca que “el creciente apetito por las bebidas para adultos nos inspiró a darle un giro a los sabores Dunkin’ Iced Coffee, Iced Tea y Refresher favoritos de nuestros clientes”.

La línea Dunkin’ Spiked viene en ocho sabores distintos, ideales para disfrutar de día o de noche, lo que eleva las ofertas de Dunkin, para sus fanáticos mayores de 21 años.

Cuál es el toque diferenciador de las nuevas bebidas de Dunkin’

El Dunkin’ Spiked Iced Coffee tiene un ABV del 6%, inspirándose en los sabores de café icónicos de la marca.

Dunkin’ Spiked Original Iced Coffee: rico y satisfactorio con el clásico sabor del café Dunkin’

Dunkin’ Spiked Caramel Iced Coffee – Vibrante y suave con dulce y delicioso sabor a caramelo

Dunkin’ Spiked Mocha Iced Coffee: audaz y chocolatoso

Dunkin’ Spiked Vanilla Iced Coffee – Cremoso, suave y deliciosamente dulce

Mientras que el Dunkin’ Spiked Iced Tea representa la primera incursión de la marca en la categoría de té duro, tiene un ABV del 5 % y ofrece cuatro sabores característicos.

Dunkin’ Spiked Slightly Sweet Iced Tea : elaborado con té negro y refrescantemente dulce con un acabado cítrico brillante, con un toque de sabor a limón

Dunkin’ Spiked Half & Half Iced Tea : calma la sed y se equilibra perfectamente con mitad de té negro y mitad de limonada

Refresco de té helado Dunkin’ Spiked Strawberry Dragonfruit : elaborado con té verde y ligeramente dulce con un sabor a fruta brillante y exótico

Refresco de té helado Dunkin’ Spiked Mango Pineapple : también hecho con té verde, con un toque de sabor a frutas tropicales

La presentación para la venta es en paquete mixto de 12 latas (tres latas de 12 oz. de cada sabor), paquete de cuatro de 12 oz , paquete de seis de 12 oz. y por último la presentación individual 19.2 oz.

Los nuevos Dunkin’ Spiked Iced Teas estarán disponibles en supermercados y supermercados a partir de fines de agosto. Y para el mes de septiembre se espera que Dunkin’ Spiked Iced Coffees ya estén disponibles en el mercado.

Ambos tipos de bebidas se podrán encontrar en tiendas minoristas de Connecticut, Delaware, Florida, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Texas y Vermont.

Es importante destacar que el consumo de alcohol tiene efectos sobre la salud y representan consecuencias dañinas sobre el organismo, tal como lo indica el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

