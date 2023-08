“El mejor entrenador”: Rafael Nadal dio clases a Sebastián Yatra para su duelo con Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos [Video]

El cantante colombiano Sebastián Yatra se ha tomado muy en serio la invitación de Carlos Alcaraz para disputar un juego de tenis en el marco de la celebración del Abierto de Estados Unidos, por lo que ha decidido pedirle al legendario Rafael Nadal que le enseñe algunas técnicas que le puedan servir para este partido amistoso.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Yatra realizó una videollamada con Nadal en la que le comentó sobre el juego contra Alcaraz y le pidió que lo entrenara. “Tengo un problema, me invitaron a jugar en el US Open un partido de exhibición contra Alcaraz y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer”, le comentó el cantante.

Ante esto, el tenista no dudó en apoyarlo y le invitó a entrenar en las instalaciones de su academia en, España.“¿Por qué no te vienes a Mallorca, a mi academia?, aquí entrenamos un poco”, dijo el veterano.

Inmediatamente el colombiano puso manos a la obra y tomó un vuelo a Europa para verse con el legendario, quien lo recibió de gran forma y le brindó implementos deportivos como un uniforme y raqueta de su marca personal para que el intérprete viviera la experiencia de la forma más auténtica posible.

“Tuve la gran fortuna de encontrar el mejor entrenador, o bueno, el mejor jugador de todos los tiempos, vamos a ver si es el mejor entrenador”, dijo Yatra a lo que Nadal le respondió con gracia: “Yo creo que algo sabemos”.

Luego de esto, el múltiple ganador de Grand Slams, se dio a la tarea de enseñar algunos movimientos defensivos y ofensivos al artista para finalmente terminar realizando un partido de práctica.

Al finalizar, el colombiano pregunta “¿no estoy mal para el partido de exhibición?”, a lo que el exnúmero 1 del mundo le responde con convicción: “¡Serás el mejor!”.

El Abierto de Estados Unidos de 2023 se perfila a ser uno de los más emocionantes de los último años y parte de ello tiene que ver con el espectáculo que se llevará a cabo previo al inicio del torneo, en el que el propio Sebastián Yatra cantará y ha invitado al escenario a Carlos Alcaraz, quien le ha devuelto la invitación pero a un juego de tenis.

Lea también:

– Abierto de Estados Unidos romperá su propio récord y entregará $65 millones de dólares en premios

– Carlos Alcaraz y Sebastián Yatra se comprometen a jugar y cantar juntos en el Abierto de Estados Unidos [Video]

– A sus 43 años, Venus Williams logra impresionante remontada en su debut del Masters 1,000 de Cincinnati [Video]