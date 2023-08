Estratega de la selección femenil de Estados Unidos dimitió tras el fracaso en el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023

El estratega Vlatko Andonovski, que hasta este miércoles fungía como el seleccionador femenil de Estados Unidos, presentó su renuncia al cargo luego del fracaso que representó la participación del equipo en el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023.

Estados Unidos asistió al Mundial con la difícil pero no imposible hazaña de conquistar una nueva Copa del Mundo tras las dos victorias en Canadá 2015 y Francia 2019, pero la actuación no fue la esperada y tras el río de críticas por su presentación en el torneo Andonovski tomó la decisión de apartarse del banquillo norteamericano.

Aunque la salida no ha sido confirmada directamente por la Federación de Estados Unidos (USWNT), fue adelantada en principio por portales como The New York Times o ESPN.

En cuanto al reemplazo del técnico se espera que Twila Kilgore, segunda al mando de Estados Unidos durante el Mundial, asuma de manera interina.

Andonovski se había hecho cargo del banquillo estadounidense en 2019 sustituyendo a Jill Ellis, que ganó dos Mundiales seguidos.

Bajo las órdenes de Andonovski, Estados Unidos se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a los que acudió como favorito para el oro.

En cuanto a Australia y Nueva Zelanda 2023 las fuertes críticas que recibió el combinado nacional tuvieron su base en la contundencia que había mostrado en los dos Mundiales anteriores y que estuvo ausente en esta competencia.

En la primera fase debutó con victoria 3-0 ante Vietnam y posteriormente tuvo dos empates ante Holanda (1-1) y Portugal (0-0) que lo relegaron al segundo puesto.

Por esta razón terminó enfrentándose en 8vos de final ante Suecia y la falta de puntería nuevamente pasó factura al culminar 0-0 en los 120′ reglamentarios y caer 5-4 desde los tiros penales.

La despedida no será solo de Andonovski porque el Mundial también trajo el fin de ciclo para la histórica Megan Rapinoe, quien se retirará del balompié a finales de 2023.

