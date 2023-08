Los mejores bancos de Estados Unidos, según estudio financiero

Bank Director, el proveedor de información para directores y funcionarios de instituciones financieras, publicó su estudio RankingBanking 2023, para dar a conocer cuáles son los mejores bancos en EE.UU.

Cada año, el estudio RankingBanking de Bank Director mide el desempeño de los 300 bancos más grandes que cotizan en bolsa, en función de la rentabilidad, el rendimiento total de los accionistas, la calidad de los activos y la suficiencia de capital.

“El rápido aumento de las tasas de interés el año pasado resultó en estrés para la industria“, dijo Emily McCormick, vicepresidenta editorial e investigación de Bank Director. “Balances sólidos y flexibles y capital suficiente, combinados con una sólida comprensión del cliente del banco, prometen impulsar el desempeño en tiempos difíciles“.

En el estudio de este año, Bank Director identifica los mejores bancos en general y los clasifica por tamaño de activos.

Los mejores bancos de EE. UU. 2023

Los 5 bancos principales:

· Agricultores y Comerciantes Bancorp (FMCB), Lodi, California

· John Marshall Bancorp (JMSB), Reston, Virginia

· City Holding Co. (CHCO), Charleston, Virginia Occidental

· BCB Bancorp (BCBP), Bayona, Nueva Jersey

· First Business Financial Services (FBIZ), Madison, Wisconsin

Los 5 bancos con activos de $50,000 millones y más:

· East West Bancorp (EWBC), Pasadena, California

· Western Alliance Bancorp, (WAL), Phoenix, Arizona

· Regions Financial Corp. (RF), Birmingham, Alabama

· Banqueros Cullen/Frost (CFR), San Antonio, Texas

· Synovus Financial Corp. (SNV), Columbus, Georgia

Los 5 bancos con activos de $5,000 millones a $50,000 millones:

· Agricultores y Comerciantes Bancorp (FMCB), Lodi, California

· City Holding Co. (CHCO), Charleston, Virginia Occidental

· Great Southern Bancorp (GSBC), Springfield, Misuri

· Enterprise Financial Services Corp (EFSC), Clayton, Misuri

· Banco preferido (PFBC), Los Ángeles, California

Los 5 bancos con activos de $1,000 millones a $5,000 millones:

· John Marshall Bancorp (JMSB), Reston, Virginia

· First Business Financial Services (FBIZ), Madison, Wisconsin

· BCB Bancorp (BCBP), Bayona, Nueva Jersey

· OP Bancorp (OPBK), Los Ángeles, California

· Bank First Corp. (BFC), Manitowoc, Wisconsin

“El desempeño de los bancos en el estudio de este año informa su dirección hasta 2023”, dijo Kara Baldwin, socia de Crowe LLP. “Los bancos que han sido ágiles y capaces de adaptarse y administrar durante la reciente interrupción del mercado tendrán más éxito“.

El estudio RankingBanking clasifica a los bancos públicos de EE.UU. utilizando datos del año calendario 2022 de S&P Global Market Intelligence. Para revisar los resultados completos del estudio ingrese aquí.

