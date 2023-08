Mujer de 69 años deja juego de lotería que jugó por años porque no tenía suerte y gana $1 millón con uno nuevo

Una mujer del condado de Wayne, Michigan, se asombró al darse cuenta de que había acertado en un número ganador en su boleto de lotería de Michigan, lo que le valió un premio de un millón de dólares. Al principio, llegó a pensar que estaba leyendo mal el número.

La ganadora, una mujer de 69 años, se hizo acreedora del premio al participar en el juego llamado ‘$1,000 Large’ de la Lotería de Michigan.

La mujer compró un boleto por $10 dólares en la tienda Tel Mini Mart de Detroit, que está en la dirección 23540 West 7 Mile Road.

“Por lo general, juego el juego ‘Ruby Red Wild Time’, pero no había tenido la mejor suerte en él. Decidí probar un nuevo juego y elegí el ‘$1,000 Large'””, dijo la suertuda mujer, que optó por mantener su identidad en secreto.

“Raspé el boleto cuando llegué a casa y no podía creer lo que veía. Me quité los anteojos para limpiarlos porque estaba seguro de que estaba leyendo mal el boleto. Cuando me los volví a poner y volví a mirar el boleto, ¡se me llenaron los ojos de lágrimas de alegría!”, añadió la ganadora.

La mujer eligió recibir su premio de alrededor de $693,000 dólares en un solo pago en lugar de recibir el premio completo en varios pagos anuales.

Sigue leyendo:

· Hombre compra 15 boletos de lotería y gana $50 mil dólares con cada uno de ellos

· Hombre ganó $1 millón en Powerball y ni siquiera fue a comprar el boleto

· Hombre gana $1 millón en la lotería, pero pierde $315 mil dólares por la manera en que cobró su premio

· Jugador de Mega Millions ganó $3 millones, pero no se dio cuenta sino hasta un mes después

· Jugador perdió premio de Mega Millions de $1,580 millones porque falló un solo número

· Jugador de lotería pierde premio de $52 millones porque nunca fue a cobrar el dinero