Tori Kelly anuncia su gira “Take Control” tras ser hospitalizada

La cantante Tori Kelly anunció su primera serie de giras desde que fue hospitalizada el mes pasado por tener coágulos en los pulmones y piernas.

Kelly recurrió a sus redes sociales para anunciar su gira Take Control, que comenzará el 10 de septiembre en Toronto, y finalizará el 26, del mismo mes, en Los Ángeles, California.

En la publicación se menciona que los fans podrán mandar mensaje directo a Tori para obtener boletos de preventa; el boletaje de admisión general saldrá a la venta el jueves a través de su sitio web.

El medio TMZ reveló que la cantautora, de 30 años, se encontraba cenando con unos amigos en un restaurante del centro de Los Ángeles cuando se desmayó y fue llevada de emergencia a un hospital.

Durante una semana, la intérprete de “Paper Hearts” recibió tratamientos por tener coágulos de sangre en los pulmones y piernas, en el Centro Médico Cedars-Sinai antes de ser dada de alta a finales de julio.

“Como habrán escuchado, estoy lidiando con algunos desafíos de salud inesperados. Han sido unos días aterradores, pero puedo sentir tus oraciones y no puedo dejar de pensar en ustedes. Me siento más fuerte ahora y esperanzada, pero desafortunadamente todavía hay algunas cosas por descubrir. Estoy muy agradecida por los increíbles médicos y enfermeras que me han estado cuidando”, escribió Kelly a sus fans, mientras estaba en el nosocomio.

También reveló que había recibido flores de Beyoncé durante su estancia en el centro médico.

Hasta el momento Tori Kelly no ha revelado en su totalidad cómo se encuentra de salud, aunque con el anuncio de su gira, aparentemente ya se encuentra fuera de peligro y lista para subir al escenario.

