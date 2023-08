Dominicano David Ortiz pide “no pisotear, ni maltratar” a Wander Franco por presunta relación con menor de edad

El dominicano David Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, se refirió al polémico caso del pelotero Wander Franco de los Tampa Bay Rays y su supuesta relación con una menor de edad.

Ortiz asistió como invitado al programa radial dominicano Grandes en los Deportes donde expresó: “No soy partícipe de lo mal hecho. Yo en realidad no puedo hacer un comentario (sobre lo del caso de Wander Franco) porque hasta este momento yo no sé lo que ha pasado”.

Y aclaró: “No sé si el hizo o no hizo. No cometo el error que comete mucha gente que empieza a hacer comentarios o a opinar en cosas las cuales no saben”.

Ortiz reveló que trató de ofrecer su ayuda a Franco al enterarse de lo sucedido: “Cuando escuché de esa situación traté de ponerme a la disposición con Wander para ver en que le podía ayudar porque yo en realidad quería saber lo que estaba pasando con ese muchacho. Yo en el Juego de Estrellas duré muchísimo hablando con Wander, él me cayó de maravilla porque es un buen muchacho, como toda la juventud, pero la misión de uno como veterano es orientar a esos muchachos, no pisotearlos ni maltratarlos”.

En su primera intervención pública al respecto del caso de Wander Franco, Ortiz desmintió categóricamente haberse referido de manera negativa sobre el jugador, contrario a una publicación que se le atribuyó en redes sociales.



Vía: Grandes En Los Deportes pic.twitter.com/QcGhk96jQS — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) August 17, 2023

“Big Papi” agregó que espera de todo corazón que las acusaciones que enfrenta Wander Franco no sean ciertas. “Es una situación complicada en MLB porque no toleran esas cosas”. Expresó el ex temible cañonero de los Red Sox, ganador de tres anillos de Serie Mundial en los 20 años de carrera que pasó en la Major League Baseball.

Cabe señalar que mientras MLB investiga este delicado caso en el que está involucrado Wander Franco, su equipo, Rays de Tampa, decidieron ponerlo en Lista Restringida desde inicios de esta semana.

Aclaratoria de David Ortiz

Tras una publicación en redes sociales, Ortiz reaccionó ante unas falsas declaraciones en que se mencionaba lo ocurrido con Fernando Tatis Jr. y lo comparara con el proceso que atraviesa Franco.

“Ahí habla de Tatis también. Él es uno de mis muchachos. Tatis fue que me llamó sobre lo del falso comentario con Wander y me puse a investigar. Ahí aproveché y le pedí (a Tatis Jr.) que se comunicara con él (Wander), me consiguiera su teléfono para ver en que le puedo ayudar. Es la única conversación al respecto que he tenido, más nada”, aclaró.

Además, expresó su apoyo a los a los muchachos jóvenes (peloteros), algo que ya ha manifestado con anterioridad, y a la vez no busca juzgar a nadie sobre todo en un caso en que desconoce los detalles de lo ocurrido.

Seguir leyendo:

Se complica la situación para Wander Franco: Fuente cercana a la investigación ve “poco probable que vuelva a jugar en MLB”

Wander Franco rompió el silencio sobre su presunta relación sentimental con una menor de edad

Dominicano Wander Franco es apartado por seis encuentros tras polémica por presunta relación con menor de edad