El Lincoln Center llenará a Nueva York de mucho arte y cultura los meses de frío

Con la finalización de su serie de eventos de verano “Summer for the City”, el Lincoln Center for the Performing Arts (LCPA) anunció recientemente su programación de la temporada de otoño/invierno 2023-2024, donde destacan colaboraciones contemporáneas, clásicas y algunas nuevas.

Esta temporada ofrecerá interpretaciones frescas, presentaciones que desdibujan los límites, arte contemporáneo en géneros que rara vez se ven en el Lincoln Center y colaboraciones que desafían las definiciones artísticas convencionales, según la organización.

Nuevas perspectivas sobre la música, la danza y la literatura clásicas se basan en las ricas tradiciones de estas formas de arte, que incluyen:

Island Prayers de Turtle Island Quartet, con estrenos en Nueva York de David Balakrishnan, Terence Blanchard, Rhiannon Giddens y Jerod Impichchaachaaha’ Tate, una co-comisión del Lincoln Center for the Performing Arts, Meany Performing Arts Center y The Music Hall (27 de octubre)

El estreno en Estados Unidos de una nueva producción de Les Arts Florissants de The Fairy Queen de Henry Purcell dirigida por el coreógrafo y director franco-argelino Mourad Merzouki y con bailarines de The Juilliard School en Alice Tully Hall (2 de noviembre)

The Complete Piano Etudes de Philip Glass, una interpretación épica de los 20 estudios de piano de Philip Glass con Timo Andres, Inon Barnatan, Lara Downes, Daniela Liebman, Jenny Lin, Nico Muhly, Maki Namekawa, Ursula Oppens y más en David Geffen Salón (19 de noviembre)

El tenor de ópera mexicano Rolando Villazón y el arpista francés Xavier de Maistre en una velada de música de su álbum, Serenata Latina, en asociación con The Metropolitan Opera en Alice Tully Hall (18 de diciembre).

Rolando Villazón and Xavier de Maistre’s Serenata Latina. Foto: Michelle Tabnick/Lincoln Center

El arte contemporáneo en todos los géneros presenta algunas de las voces emergentes más emocionantes de Nueva York y más allá, que incluyen:

La estrella en ascenso y habitual del Lincoln Center Jaime Lozano presentará dos noches esta temporada: una para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Songs by an Immigrant Vol.2 y Navidad en Familia (15 de septiembre y 14 de diciembre)

North Star: Conversations on Boundlessness, un simposio de dos días con el artista visual Kambui Olujimi que presenta el estreno mundial de su película, North Star (7 y 8 de octubre)

FUTUROS, New Ideas in Composition, la Muestra de Compositores Latinos del Festival de la Nueva Ola Latina (2, 9 y 16 de noviembre)

El regreso del Unsound Festival con una velada con Raphael Rogiński y Martyna Basta, dos voces líderes de la escena vanguardista polaca (1 de diciembre), un nuevo proyecto que desafía el género Osmium (2 de diciembre) y The Caretaker y Moor Mother’s Black Enciclopedia del Aire (4 de diciembre)

El regreso de globalFEST en David Geffen Hall con artistas emergentes de todo el mundo (14 de enero).

Jaime Lozano presentará sus show Songs by an Immigrant Vol.2 y Navidad en Familia./Lincoln Center

Y entre las nuevas colaboraciones destacan:

Un colectivo de jóvenes diseñadores y artistas seleccionados por la artista en residencia Mimi Lien e Itohan Edoloyi presentan obras en The Social Sculpture Project, una serie de instalaciones en todo el campus que examinan cómo los espacios culturales perpetúan la desigualdad espacial y cómo las estructuras de poder se manifiestan en el espacio físico. espacios;

Gospel, funk, soul y afrobeat se unen en The Sound of (Black) Music, una reinvención de la amada partitura de Rogers and Hammerstein de Michael Mwenso y Jono Gasparro en Alice Tully Hall (9 de noviembre); y

Deep River, un nuevo proyecto de Alonzo King LINES Ballet en colaboración con la vocalista Lisa Fischer y el pianista Jason Moran (22 al 24 de febrero).

Alonzo King LINES Ballet./Cortesía Lincoln Center

Los programas TKTK se ofrecen gratis o Choose-What-You-Pay (Elija lo que paga) Las transmisiones en vivo de las actuaciones se ofrecerán regularmente y de forma gratuita en los canales sociales del Lincoln Center para el público que no pueda asistir en persona.

“Las ricas tradiciones culturales de esta ciudad y del Lincoln Center son realmente lo que nos distingue”, dijo Shanta Thake, directora artística de Ehrenkranz de LCPA. “Es nuestro trabajo honrar y construir sobre esta historia y el trabajo fenomenal que se ofrece actualmente en todo nuestro campus”.

Para más información y una agenda completa de eventos, visite: https://www.lincolncenter.org