Messi se confiesa sobre su “complicada” estadía en el PSG: “Mi salida a París no era algo que yo deseaba”

Varias semanas después de su salida del Paris Saint-Germain (PSG), Leo Messi se sinceró este jueves ante los medios de comunicación y habló de lo difícil que se le hizo jugar en Francia puesto que su deseo en ese momento era continuar su carrera en el FC Barcelona.

‘La Pulga’ protagonizó su primera rueda de prensa desde que llegó a los Estados Unidos de la mano del Inter Miami, en la que habló de las vivencias que ha tenido en los últimos años, entre ellas, su “complicada” estadía en el PSG, club en el que fue cuestionado y criticado por los fanáticos.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)”, reconoció el ‘10’ argentino.

Inter Miami CF Press Conference | Lionel Messi https://t.co/hsq7llNSih — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

Por otra parte, Leo Messi explicó que su salida tuvo que ver mucho con el hecho de haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar, puesto que con eso, cumplió los objetivos que se había planteado en su carrera. Además, dejó saber que el Balón de Oro 2023 no es un premio que desee como en años anteriores.

“Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada“, puntualizó.

Messi está viviendo un dulce momento en Miami, tanto deportivo como en los personal, donde se le ha visto más en público que cuando estaba en Barcelona o Paris. De hecho, a los pocos días de su llegada a EE.UU., se le vio por los pasillos de un supermercado junto a su familia.

En cuanto a los futbolístico, el capitán de la selección Argentina y ahora del Inter Miami, ha dando un nuevo aire a su equipo llevándolos a la final de la Leagues Cup, marcando nueve goles en seis partidos.

