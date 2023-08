EE.UU. mantiene su camino imparable en la preparación para el Mundial de baloncesto

La selección de baloncesto de Estados Unidos acumula cuatro victorias en cuatro partidos, con muy buenas sensaciones en la preparación hacia la Copa Mundial a disputar en Filipinas, Japón e Indonesia en poco más de una semana.

El Team USA arrolló 108-86 a Grecia en el duelo disputado en Abu Dabi, ante un equipo griego sin Giannis Antetokounmpo, sin Kostas Sloukas y con marejadas internas que no termina de controlar su DT, Dimitrios Itoudis.

Desde el primer cuarto los dirigidos por Steve Kerr, alcanzó una diferencia máxima de 17 puntos, la que trató de sostener en el siguiente. Si bien los del Viejo Continente intentaron generarles oposición a sus rivales, los norteamericanos supieron mantener distancia de dos dígitos, para irse al descanso 52-41.

Para el tercer cuarto, la propuesta del Team USA no fue otra que comenzar a encaminar la victoria, para lo que fortalecieron su dominio. Finalmente, en el cierre, conservaron la superioridad tanto en el juego como en el tanteador, y así abrocharon una nueva conquista en los preparativos hacia la Copa del Mundo.

Tras lo demostrado por su equipo Steve Kerr puede estar contento por el esfuerzo defensivo, juego colectivo, cada vez más cohesión y una estrella que está dejando claro que es el líder, el jugador franquicia de esta selección: Anthony Edwards.

Edwards fulminó a Grecia con 21 puntos en 17 minutos y sensación de que podía anotar a su antojo. En el tercer cuarto, doce puntos muy seguidos suyos, con tres triples, reventaron el marcador (de 54-45 a 69-49).

Además, otros cuatro miembros del conjunto de Estados Unidos alcanzaron cifras de dos dígitos. Jaren Jackson Jr. (11), Cameron Johnson (11), Mikal Bridges (10) y Bobby Portis (10) también realizaron un papel fundamental para el amplio triunfo estadounidense.

Pérdidas de balón preocupan a Steve Kerr

Al terminar el partido Kerr expresó su preocupación de cara al Mundial: “La preocupación son las pérdidas de balón y los rebotes. Si nos mantenemos igualados en el juego de posesión, me siento muy bien con nuestras posibilidades contra cualquiera”.

“La forma en que los equipos pueden ganarnos es si consiguen posesiones extra y fuerzan muchas pérdidas de balón y nosotros no estamos atentos y no peleamos. Y se lo he dicho a nuestros chicos. No es un secreto” explicó.

También el equipo se mantuvo equilibrado para mantener y ampliar la ventaja en los últimos minutos del partido y con ello cerrar una marca de 4-0 en sus juegos de preparación. Grecia logró recortar a 13 puntos, pero el ataque del Dream Team floreció con 22 unidades.

Estados Unidos deberá buscará mejorar 20 pérdidas de balón, que brindaron muchas oportunidades para Grecia.

Grecia no contó el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, Giannis Antetokounmpo, quien fue descartado para la Copa del Mundo FIFA 2023 luego de someterse a un procedimiento en la rodilla durante la temporada baja.

