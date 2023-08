“Hay equipos que la sufrieron mucho”: Antonio Mohamed analiza la Leagues Cup y las mejoras que deben aplicar en el futuro

La Leagues Cup se ha convertido en una competencia que ha sorprendido al mundo del fútbol debido a la temprana eliminación de casi todos los equipos de la Liga MX; hecho que se vio reflejado en el dominio de los clubes pertenecientes a la Major League Soccer (MLS) durante la fase de grupos y posteriormente en las rondas eliminatorias.

Uno de los que decidió hablar sobre estos resultados fue el entrenador de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien aseguró que es necesario realizar diversas modificaciones que puedan impulsar esta competencia binacional que cuenta con la importante perspectiva de impulsar el fútbol en Estados Unidos y México.

Mohamed detalló que es importante que este torneo sirva como una pretemporada para los clubes aztecas, aunque algo que debe mejorarse es la diferencia de locaciones; sostuvo que muchos equipos fueron víctimas del cansancio por las largas distancias que debían recorrer para encarar cada uno de los partidos.

“Nosotros sólo tuvimos un viaje largo que fue a Canadá y que fue desgastante pero después nos quedamos en Washington y no tuvimos mucho traslado. Hay equipos que si lo han sufrido muchísimo y creo que esto es una experiencia diferente y me parece que mucho mejor puede ser mucho mejor en pretemporada para ponernos a punto porque si así te quedas afuera es tiempo de pretemporada y no es una triple carga, es una sugerencia porque jugar tres jornadas cortar el torneo ir a jugar y luego volver es desgastante y mejor utilizarlo como una pretemporada y no cortar el torneo para que no sea el doble de carga y es que hay muchas cosas para mejorar pero también hay buenas”, expresó.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido de este viernes contra el Club Toluca, donde también enfatizó que uno de los principales cambios que haría es la definición por penales en la fase de grupos.

“Hay muchos factores que pueden incidir primero que es la primera experiencia de este torneo después siempre juegas de visitante en su cancha, en su clima y eso es algo importante porque tú siempre estás viajando y el rival está descansando esperándote y tienen demasiadas ventajas. Lo qué pasa es que esta es la primera experiencia esperemos que para la segunda ya estás más preparado y sabiendo cómo es y también me parece relevante que un equipo que no pierde un partido queda eliminado por penales porque tú puedes ganar y empatar pero con los penales puedes pasar a pesar de haber hecho menos puntos, pero es una competencia linda y se puede usar de pretemporada para llegar mejor al torneo y no cortarlo”, agregó.

“Se quedaron todos fuera. Es algo que podía pasar, que pasaron los de Estados Unidos así qué seguramente el que haga mejor las cosas será campeón. Nosotros de este lado tenemos muchas cosas para aprender y la próxima edición va a ser diferente porque esta sirvió mucho de aprendizaje para todos y ojalá que se corrijan las cosas que se tienen que mejorar y mantener las cosas que se hicieron bien”, concluyó Mohamed.

