¿Reconcilianción completa? Kylian Mbappé fue convocado para el partido entre el PSG y el Toulouse en la segunda fecha de la Ligue 1

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, confirmó este viernes que el francés Kylian Mbappé está convocado para el encuentro ante el Toulouse por la Ligue 1.

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo (…) Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial” dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al encuentro recogida por ESPN.

Para Luis Enrique, “los grandes jugadores” como Dembélé y Mbappé, “se complementan muy bien”.

Mbappé no había vestido el uniforme del PSG para un partido oficial desde la última jornada de la temporada 2022-2023 de la liga francesa, el pasado 3 de junio frente al Clermont Ferrand.

El delantero de 24 años se unió el pasado fin de semana a los entrenamientos del primer equipo del PSG después de pasar varias semanas apartado por no a renovar su contrato que termina en junio de 2024. Aunque la situación no se ha resuelto oficialmente, Mbappé podría estrenarse el sábado junto a su compañero de selección Ousmane Dembélé, quien se convirtió en el nuevo “10” del equipo tras la salida del brasileño Neymar Jr.

El PSG, que viene de empatar si goles en la jornada inaugural de Liga ante el Lorient, se medirá al vigente campeón de la Copa de Francia, el Toulouse.

