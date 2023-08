Actriz de cine para adultos reveló detalles de su “relación íntima” con Ozuna, tras rumores de infidelidad

Desde hace algunos días el cantante Ozuna se encuentra envuelto en un escándalo tras supuestamente haberle sido infiel a su esposa, con quien además tiene una familia formada desde hace un buen tiempo. A su vez, lo están vinculando sentimentalmente con Claudia Bavel, actriz porno de 27 años.

Jordi Martín en exclusiva para ‘El Gordo y La Flaca’ entrevistó a la joven que graba contenido para adultos y explicó que realmente tenía sentimientos muy hermosos hacia él, aunque no era lo único porque mencionó que en diversas oportunidades habían hablado de los proyectos que según harían juntos más adelante.

“Me siento bastante engañada, o sea, realmente nosotros teníamos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte”, dijo.

‘El negrito de ojos claros’ tiene una relación sentimental desde hace 11 años, aunque fue en el 2020 cuando le pidió matrimonio a la madre de sus dos pequeños. Bavel manifestó lo siguiente: “Él me decía que era una trabajadora de él, que no era su pareja, que simplemente trabaja para él y era la madre de sus hijos y ya está”.

“La canción de El Farsante te queda fenomenal y que me duele mucho lo que me has hecho porque recuerdo que me dijiste que nunca me harías daño, que me querías, que eras de buen corazón, y realmente es que todo ha sido mentira y no hemos tenido la última conversación, eso me duele”, expresó.

Internautas reaccionan a la declaración de Claudia Bavel

“Ay la pobrecita, que se siente engañada por un hombre casado”, “Cómo que engañada? Si googleara un poco sabría hasta que se desayuna a diario. Y ella es la engañada, una actriz porno Inocente”, “Pobrecita se enamoró y creía que no estaba con su esposa”, “Ozuna pagando a esa mujer para que digan que si le gustan las mujeres”, “Ese cuento de ‘estoy separado’ es más viejo que su antigua profesión”, “No dudo que él tuviera una aventura con ella, lo que no me creo es que ella no supiera que él está con su esposa”, “Cuando algunas mujeres piensan que los gallos ponen”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

