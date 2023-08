Empezó el drama: Técnico de Neymar Jr. confirma lesión muscular que lo apartaría de los terrenos de juego por algunas semanas

Este sábado fue presentado como nuevo jugador del Al-Hilal en la liga de Arabia Saudita el brasileño Neymar, pero más allá de deleitar a los aficionados con su llegada la preocupación invadió al entorno del club luego que el técnico Jorge Jesús informara que el extremo sufre una lesión muscular.

En declaraciones de rueda de prensa posterior al empate 1-1 de este sábado frente al Al-Fayha, Jorge Jesús aseguró que el debut de Neymar no se producirá pronto porque se encuentra con problemas físicos, aunque no tiene idea del alcance de la lesión.

“Neymar puede hacer cualquier cosa por el Al-Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar“, comentó al respecto el estratega.

Posteriormente entró en polémica al comentar que no entendía la convocatoria de Neymar Jr. con la selección de Brasil para los primeros partidos de la Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 a disputarse el próximo 8 y 12 de septiembre, teniendo en cuenta la dolencia muscular.

“Ya que estamos hablando de Neymar, no sé por qué está en la plantilla de la selección de Brasil, un jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar y mucho menos jugar. Pero sé que está en el llamado. Sé que este es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede jugar?“, añadió Jesús.

Por último manifestó que si es por su opinión Neymar no debería viajar a Brasil, pero habrá que esperar para conocer la decisión final tanto de la escuadra médica del Pentacampeón o la del propio jugador.

“No puede jugar en la selección. Está herido. No creo que deba ir a Brasil, pero eso es un problema en Al-Hilal. Tiene que recuperarse de un problema muscular para empezar a jugar, que es lo que sabe hacer bien”, finalizó.

Las declaraciones de Jorge Jesús llegan luego que no solo se cerrara el fichaje del Carioca por el club árabe, sino que Neymar venía entrenando frecuentemente con PSG antes de la salida del equipo e incluso tuvo minutos durante la gira asiática ante el Jeonbuk, donde marcó dos goles en los 90 minutos que disputó.

