Más de 18,000 guatemaltecos que residen en NY pueden votar en presidenciales de su país: Se proyecta muy baja participación

Un grupo de inmigrantes de Guatemala esperaban esta semana en las afueras de la sede del consulado de su país, en la Avenida Park, de Manhattan. Todos sin excepción, buscaban información sobre licencias consulares y pasaportes. En la puerta de ese edificio, había abundante información sobre el proceso electoral de este domingo 20 de agosto, en donde por segunda vez, los chapines que viven en el exterior, pueden votar por presidente y vicepresidente. Una opción que para la mayoría de los encuestados, no despierta ningún interés.

“Yo llegué a Nueva York hace un año y no quiero saber nada de la política de un país, en donde tristemente, el gobernante que llega es a robar. Quien quiere tener un negocito, es extorsionado por mafias. No hay empleo para nadie. Yo ni sé quiénes son los candidatos”, expresó Luisa González a las puertas del consulado guatemalteco.

El poco entusiasmo mostrado por Luisa, quien huyó de la nación centroamericana, por la falta de oportunidades para “vivir siquiera dignamente”, es una emoción compartida por decenas de sus paisanos consultados en las afueras de esa sede consular.

“Yo vine por un trámite de identificación. No me interesa nada de votaciones, ni de candidatos. Yo puedo votar. Pero no lo voy hacer”, reiteró la inmigrante acompañada de su esposo Toribio, quien llegó a Nueva York hace ocho años cuando dejó su natal Quetzaltenango.

“Yo vine primero porque estaba todo muy mal. Ella vino apenas el año pasado. Y todo ahora me cuenta que está destrozado. Yo sé de algunos candidatos, porque algunos han sido siempre políticos. Pero tampoco estoy interesado en esa elección. Todo es lo mismo”, comparte Toribio.

La indiferencia a este proceso no parece ser solo un asunto de esta pareja de inmigrantes.

En los números de la participación electoral, hace cuatro años, quedó clara la apatía de los guatemaltecos en el exterior a esta consulta electoral. Y en la primera vuelta de esta contienda presidencial celebrada en junio, menos del 8% de los empadronados en el exterior acudieron a las urnas.

Luisa González y su esposo Toribio no están motivados a a acudir a las urnas este domingo. (Foto: F. Martínez)

Entre la apatía y el “voto nulo”

Hace cuatro años, fue la primera vez que fueron convocados los ciudadanos guatemaltecos residenciados en el exterior a sufragar para elegir a su presidente, en esa oportunidad de 63,000 registrados, apenas acudieron a los centros de votación 734 personas.

Este nuevo proceso comicial convocado para este domingo, la tercera comunidad hispana de inmigrantes con mayor crecimiento poblacional en la Gran Manzana (después de los venezolanos y los dominicanos), está antecedido por unos resultados casi insólitos: En la primera vuelta realizada en junio, no ganó en realidad ningún candidato, sino el “voto nulo”.

El recuento provisional de los votos confirmó que la candidata Sandra Torres, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, por el Movimiento Semilla, irán al balotaje para decidir quién presidirá el país centroamericano.

Sin embargo, quien supera en votos a ambos candidatos es la categoría “nulo” con el 17%.

“A mí me parece que la abstención y el voto nulo será quien en realidad ganará las elecciones. Es un país hermoso. Que yo extraño mucho. Pero sin temor a equivocarme, todos los últimos gobiernos han sido unos delincuentes que obligan a los jóvenes en masa a irse. La única salida que entienden para progresar, es cruzar la frontera de México y Estados Unidos”, destacó Roberto Torres, un inmigrante de 60 años habilitado para votar en Queens, quien también dice se sumará a la protesta de la “abstención”.

18,210 votantes en NY

Esta vez, el Consulado de Guatemala en Nueva York ha dispuesto que funcionarán dos puntos de votación distribuidos en la Avenida Roosevelt de Queens, en donde están inscritos 18,210 personas.

El otro centro más cercano estará ubicado en Trenton en Nueva Jersey.

Según estadísticas derivadas de datos censales oficiales el Pew Hispanic Center, se muestra que alrededor de 60,000 guatemaltecos viven en Nueva York, la mayoría en áreas de Brooklyn y Queens.

En total para estas ‘presidenciales’, se instalarán 17 centros de votación repartidos en varias regiones, en donde 86,703 electores que residen en todo el país están registrados en esta oportunidad para votar. En Estados Unidos se concentra el 93% de los sufragantes de la nación centroamericana en el exterior.

Por ello, el Tribunal Supremo Electoral dispuso de algunas plataformas digitales para que los inmigrantes guatemaltecos concentrados mayormente en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, Chicago, Atlanta y Maryland pudieran registrarse, actualizar sus datos y participar en este proceso.

“Quienes quieran participar y se hayan empadronado desde el pasado mes de marzo, solo necesitan el Documento Personal de Identificación (DPI) para ir a los centros. Se han dado todas las facilidades y toda la información por redes sociales, además una página web especial. Se ha hecho el esfuerzo para impulsar la participación”, comentó a El Diario un funcionario consular de Nueva York.

El sello Bukele

“Es una absoluta estupidez que los guatemaltecos tengamos la opción de tener a una presidenta que acabe con la violencia, como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador, y nos quedemos de brazos cruzados. La abstención y el voto nulo no favorecen a nadie”, opinó el trabajador de la construcción Javier Socías, de 28 años.

El inmigrante cuenta que huyó el año pasado de su país, por “problemas” con las pandillas.

“Lamentablemente si no te quieres meter en problemas, te tienes que ir. Porque las bandas criminales y los extorsionadores allá lo dañan todo. Necesitamos un presidente que los persiga como hicieron en El Salvador, es la única forma”, acotó el nuevo residente de Brooklyn, quien asegura no contó con la información “a tiempo” para ir a votar en esta oportunidad.

“Ni siquiera sabía que se podía votar desde aquí. Sino me hubiese inscrito”, remató

Javier, a la distancia, siente entusiasmo por la candidata Sandra Torres, quien fuera la primera dama durante el gobierno de Alvaro Colom entre 2008 y 2012. En sus discursos ha prometido replicar las mismas políticas del controversial mandatario salvadoreño en contra de los pandilleros.

La alta criminalidad, la violencia y las extorsiones, están casi a la par de las preocupaciones económicas de los guatemaltecos, generadas por la falta de empleo y la inflación en todas las encuestas cruzadas, compartidas por la prensa guatemalteca.

En contraste, otros interpretan que apoyar a la opción de Torres, sería como votar por quienes por años han gobernado y defraudado a ese país. En esta línea, residentes de Nueva York, como Lorenzo Martinez de 50 años, aseguran que “irá a Queens a votar” por la otra opción en el tarjetón, el candidato Bernardo Arévalo, del Partido Semilla: “Es muy simple si acabas con la corrupción, todo mejora. Lo otro es darle el poder a quienes ya estuvieron de algún modo allí. Y son responsables de este desastre”.

El joven guatemalteco Luis González hace unos meses huyó de la nación centroamericana, marcada por el terror de las pandillas y los grupos de extorsión. Hoy busca una mejor vida en NY. (Foto: F. Martínez)

Desconfianza a la distancia

Justamente estas elecciones del país centroamericano, están marcadas por muchos escándalos políticos internos y ha sido una de las más agitadas desde que se abrió el proceso democrático en 1986, aún dentro del Conflicto Armado Interno entre 1960 y 1996.

Pero a la par, este momento coincide con uno de los momentos en que la ola migratoria de guatemaltecos a Estados Unidos, sigue sin detenerse, atizada por los efectos pandémicos que contrajeron por completo la economía y agudizaron los problemas de violencia especialmente en las zonas rurales.

En esta vorágine protagonizada por pandillas, el joven guatemalteco Luis González hace unos meses huyó de la desesperanza que significa no encontrar ningún tipo de empleo. Ahora, vive en Nueva York en donde asegura hay más oportunidades.

“Es terrible. No hay empleo. No hay nada que te dé la posibilidad de progresar de forma honesta. Yo no sé nada de política de mi país. Ni siquiera sigo las noticias. Prefiero enfocarme en mi futuro aquí“, subrayó.

También el comerciante chapín, José Romeo, luego de 15 años de haber abandonado San Francisco El Alto, prefiere mantenerse a la distancia de los temas político- electorales.

“Tengo a mi país en mi corazón, pero lamentablemente son muchos años esperando un cambio que no llega. Y por el contrario toda mi gente está peor. Sin empleo y con gobernantes que solo llegan a enriquecerse. Y no entendí mucho el tema de la inscripción para votar aquí. Por ello tampoco voy a participar. Como sé que no lo hará la mayoría de mis paisanos”, aseveró en su puesto de artesanías en Manhattan.

Jose Romeo no entendió muy bien cómo participar en el proceso electoral. Aunque asegura que tampoco está muy motivado a hacerlo. (Foto: F. Martínez)

Guatemala vota en NY:

18,210 guatemaltecos residenciados en Nueva York están habilitados para participar en el proceso electoral presidencial de este domingo 20 de diciembre celebrado en su país

2 centros de votación se instalarán en Queens: Una unidad de sufragio estará ubicada en el SisaPakari CCL de la 67-10 de la Avenida Roosevelt y la otra en el Bula Arts and Culture en el 58-14 de la misma avenida en Queens.