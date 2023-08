Comida para mascotas para ganar masa muscular: una tendencia poco saludable

Los fanáticos del fitness cada día se arriesgan más a probar nuevas opciones que les ayude a ganar masa muscular, pero con ingredientes poco saludables y no aptos para el consumo humano, poco es el caso de la comida para mascotas, según afirmas nutricionistas.

Se trata de una nueva moda o tendencia de comer comida para perros, la cual podría ser perjudicial para la salud, entre otras cosas porque las necesidades nutricionales de las mascotas son muy diferentes a las de los humanos.

Por si fuera poco, este tipo de comida para animales no cumple con los protocolos de seguridad alimentaria que sigue la alimentación humana, recoge La Razón.

La popularidad del consumo de comida para mascotas, se ha hecho viral en la red social TikTok, donde algunos usuarios que hablan acerca del fitness se atreven a evaluar las ventajas y los inconvenientes de consumir comida para perros para obtener proteínas.

Sin embargo, y más allá de las reproducciones que tengan estos videos y los me gusta, es importante estar conscientes que esta tendencia es perjudicial.

Más de 3,5 millones de reproducciones en TikTok

Todo comenzó en mayo pasado cuando Henry Clarisey, un joven que en su perfil @henry.fit en TikTok acostumbra a compartir contenidos de fitness, comenzó a alabar las virtudes de la comida para mascotas entre sus seguidores.

El joven destaca que la comida para perros tiene un alto contenido proteico y es que en uno de sus vídeos explica que 200 gramos de comida de perro contiene 666 gramos de proteína.

Un dato curioso es que los números no cuadran “porque en 200 gramos de comida no puede haber 666 gramos de proteína”.

También muestra Henry que la comida de perro tiene un 47% de proteínas, destacando que contiene un alto contenido proteico este alimento.

La comida para mascotas, no es tóxica, pero es una comida muy inflamatoria, explica una nutricionista

Riesgos de comer comida para mascotas

Como su nombre lo indica, la comida para mascotas es para animales, no apta para consumo humanos, ya que podría acarrear algunos riesgos por estar mal conservados o contaminados con bacterias nocivas para los seres humanos.

Los alimentos para animales no se produce según las normas higiénicas y sanitarias adecuadas para la preparación de alimentos para el consumo humano, recoge, La Razón.

Por su parte, la médico especializada en medicina familiar, Susa Judas, explica en Saber Vivir que “la comida para perros está elaborada a base de subproductos de origen animal mezclados con cereales y sustancias minerales y vitaminas”.

Aclara que “No es tóxica, pero es una comida muy inflamatoria, tanto para perros como para humanos”.

La comida para mascotas son subproductos de origen animal que pueden contener huesos molidos, piel, órganos y partes de animales.

Explica que “No hay problema en consumir huesos molidos, piel, órganos, etc. De hecho, aportan otros nutrientes que no encontramos en el músculo (colágeno, algunas vitaminas), pero no es recomendable que una comida tenga un porcentaje alto de subproductos de origen animal porque en realidad se refiere a que lleva pelo, plumas, picos o pezuñas que son muy pobres en nutrientes. Estos subproductos lo único que hacen es dar volumen al alimento, aumentarlo, para abaratar costes. Por eso no son recomendables para consumo humano”.

Para ganar masa muscular o hacer cambios en tu alimentación, lo más recomendable es acudir a un nutricionista para que evalúe tus necesidades y asigne un plan de alimentación personalizado.

Sigue leyendo:

. Consumidores estadounidenses están dispuestos a gastar más en sus mascotas este año a pesar de la inflación

. Alimentos proteicos: cuantas veces al día se recomienda comerlos y en qué cantidad

. El “hambre de proteínas” impulsa a las personas a comer en exceso