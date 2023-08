Sandra Delgado narra su experiencia musical bilingüe y bicultural

Con el ritmo y la música de Colombia a flor de piel, la dramaturga, escritora y actriz Sandra Delgado llega a Nueva York para presentar un show bilingüe que honra su experiencia y la de muchos otros inmigrantes que viven y se identifican con dos o más culturas e idiomas.

“No importa el idioma ni el país, la audiencia va a sentir el ritmo y la música de Colombia en su cuerpo”, dijo la artista nacida en Chicago de raíces colombianas sobre “The Sandra Delgado Experience”, que tendrá lugar este martes 22 de agosto en el escenario del Joe’s Pub en Manhattan.

“Cantar en mis dos idiomas es una experiencia especial para mí, ya que me permite celebrar mis dos culturas”, señaló con emoción Delgado. “Las canciones son una combinación de la música colombiana que escuchaba en mi niñez; canciones folclóricas, canciones que bailábamos en las fiestas en el sótano cuando yo era niña y también son canciones que me han llevado por los momentos más alegres y también los más tristes de la vida”.

El espectáculo que Delgado tiene preparado para el público de Joe’s Pub también ofrecerá canciones especiales escritas por ella, inspiradas en el ritmo y las historias que la han motivado en su carrera musical y teatral.

“Las dos canciones originales que voy a compartir son boleros. Esas canciones las he escrito con el compositor chileno, Cristian Amigo, con quien colaboré en mi obra que se llama ‘La Havana Madrid’ que acabo de producir en California”, comentó Delgado.

La artista comenzó su carrera profesional como actriz y cantante desde muy temprana edad, y actualmente se dedica a crer sus propios espectáculos.

“He trabajado en muchas obras de teatro y hace como más de diez años empecé a escribir mis propias obras. Eso fue como encontrarme otra vez en mis raíces de la música y baile, porque todas las obras que yo he escrito tienen un elemento muy musical”, expresó la cantante.

Para Delgado es vital vivir en el presente, y asegura que su arte demuestra la importancia de no estancarse en momentos que ya sucedieron o que no han sucedido y que no se pueden controlar.

“Es importante acordarnos diariamente de la abundancia que nos rodea, especialmente en los últimos tres años que hemos pasado. Tanta pérdida y tanta tristeza. Para mí es importante que el arte que yo estoy poniendo en el mundo sea arte que de verdad pueda generar una conexión entre los seres humanos, para darnos cuenta de que tenemos más en común que diferencias”, agregó la artista.

Los ritmos latinos suenan cada vez más y por eso el concierto de Delgado está creado para llegarle a todo el público sin importar raza, nacionalidad, cultura o idioma.

“La música es la forma de arte que tiene el poder de conectar a todo el mundo. No importa si tú no sabes las palabras o si no sabes los pasos del baile. La música nos puede conectar en una forma que para mí no nos puede conectar ninguna otra forma artística”, concluye.

Las puertas de Joe’s Pub abrirán al público a las 6 pm y el show comenzará a las 7 pm. Para boletos e información, visite: https://publictheater.org/productions/joes-pub/2023/s/the-sandra-delgado-experience/