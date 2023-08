Una agente inmobiliaria fue golpeada fatalmente con un bate de béisbol por su hijastro en Nueva Jersey

Una mujer dedicada a los bienes raíces de Sotheby’s fue golpeada hasta la muerte con un bate de béisbol por su hijastro quien ahora está acusado de homicidio en su casa en una comunidad cerrada en Nueva Jersey, informaron las autoridades.

La agente de bienes raíces fue identificada como Irma Daniels, de 48 años, y fue hallada sin vida en el interior de su residencia Cresskill de tres habitaciones valorada en $864,000 dólares.

Los detectives declararon que la mujer murió a causa de un traumatismo por objeto contundente.

Los funcionarios alegan que el hijo de su esposo, John Daniels Jr., de 30 años, fue quien cometió el crimen.

Los oficiales encontraron el cadáver de Daniels luego de responder a una llamada al 911 en Stonegate Trail en Cresskill el miércoles a las 6:46 de la tarde, explicó la oficina del fiscal del condado de Bergen.

El hombre, que presuntamente se dio a la fuga, fue capturado el jueves, al día siguiente del perturbador hallazgo, indicaron los fiscales.

Su padre, el abogado John A. Daniels Sr., de 63 años, lo identificó como el asesino, dio a conocer el Daily Voice.

El hijo fue acusado de asesinato, obstaculizar la detención y posesión ilegal de armas y fue trasladado a la cárcel del condado de Bergen el jueves, según el medio.

Un residente de la zona señaló que el sospechoso estaba actuando de forma extraña.

“Estaba haciendo carreras de velocidad extrañas, de un camino de entrada a otro. No correr para hacer ejercicio. No hacía contacto visual”, dijo el residente, que no quiso ser identificado.

“Un día lo vi deambulando frente a la casa de otra persona, paseando. Era como dar vueltas con una mirada de enojo y malestar en su rostro. Parecía trastornado. Y pensé, ‘Alguien va a llamar a la policía por este tipo’”.

