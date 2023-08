Madison Anderson hace una confesión sobre su relación amorosa con Pepe Gámez con tierno video

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos 3’ Madison Anderson este fin de semana aprovechó para llenar de ternura su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 482,000 seguidores, y es que compartió nuevo contenido donde sale muy bien acompañada por su novio Pepe Gámez.

Anderson en diversas oportunidades reveló que todo lo que respecta a su vida personal no le gustaba hacerlo público, aunque parece ser que poco le importa para la fecha, debido a que fue hace una semana, cuando ambos subieron a la plataforma una galería de fotos donde confirmaron que sostienen una relación sentimental.

Sin embargo, este domingo más de uno quedó perplejo tras una declaración de amor donde dice: “El que se enamora pierde. Yo perdiendo”, al tiempo que el audiovisual fue acompañado por el tema ‘Algo Contigo’, interpretado por Rita Payés y Elisabeth Roma. Además, en las imágenes se puede apreciar que él la está cargando, mientras que las risas no faltaron en el momento especial.

“Tú mi complemento Perfecto. P.s gracias por el ‘pon’“, fue el mensaje que acompañó el video que subió a su perfil.

Los internautas de la red social de la camarita se detuvieron en la publicación para opinar sobre el derroche de amor que ambos desbordan en las redes sociales, y es que muchos llegaron a coincidir que ninguno perdió, los dos se terminaron ganando uno al otro. A su vez, otros se llenaron de felicidad tras ver que finalmente se dieron cuenta de lo que estaban sintiendo entre sí.

“Qué bonito es el amor carajo!!!! ¡Disfruten los extrañamos”, “Ganaron los 2”, “Ustedes eran los únicos que no se habían dado cuenta de que se querían, todos nosotros ya lo veíamos”, “Hermosos! Siempre supe que estaban enamorados y no lo sabían”, “¡Ay Dios! Me estoy enamorando de su relación, más que la mía”, “Un cuento de hadas hecho realidad”, “Los sueños si se hacen realidad!!! Muchos vivimos LCDF3 primero esperando que siquiera se voltearan a ver, que no se nominaran uno al otro”, “Mira que votamos masivos para que llegaran a la final”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

