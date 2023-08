Belinda exige que no le inventen novios y dice de manera contundente: “A mí ningún hombre me regaló nada”

Luego de que hace un par de días se asegurara que Belinda recibió un automóvil de un presunto novio como regalo de cumpleaños, la cantante hace frente a los chismes y responde molesta a la información que se publicó.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Luz sin gravedad” le envió un contundente mensaje al reportero mexicano Gabriel Cuevas, quien replicó lo dicho en un programa de televisión español, en el que le reclamó que dijera cosas sin saber la realidad.

“Te pido de la manera más educada que dejes de inventar que me regalan coches y otra clase de obsequios. A mí ningún hombre me regaló nada. No sé por qué tienen que decir que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo siempre me compro mis cosas y nadie me está dando cosas”, escribió Belinda.

Asimismo, la cantante echó por tierra los rumores que aseguran que desde hace unos meses sostiene una relación amorosa con el joven empresario Gonzalo Hevia Bailleres, tal y como lo ha hecho en más de una ocasión.

Hermano de Belinda niega que sea una interesada



En días pasados Belinda se colocó nuevamente en el ojo del huracán luego de que una persona la tachara de interesada con las parejas que ha tenido y ahora es su hermano quien sale en su defensa.

En un breve encuentro con los medios, Nacho Peregrin negó que la intérprete de “Boba Niña Nice” rechace a sus novios cuando se da cuenta de que no le dan obsequios caros, como por ejemplo el anillo que le entregó Christian Nodal.

“Para nada, mi hermana es una mujer súper sencilla y nunca haría algo así. Yo he sido tachado de estúpido y la verdad se me resbalan esas cosas. Creo que a todos nos tachan de algo en algún momento, así es la vida”, dijo el joven.

Sigue Leyendo más de Belinda aquí:

· Belinda posa con un top blanco transparente que le permite presumir sus encantos a sus 34 años

· Belinda anuncia su regreso a la música al firmar contrato con la disquera Warner Music

· Belinda desde Tailandia y junto a un elefante envía un mensaje por el maltrato animal