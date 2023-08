Agenda de Eventos: qué hacer en Nueva York del 24 al 30 de agosto

Acordeones alrededor del mundo

Este viernes, a partir de las 7:00 pm y hasta las 10:00 pm, el Bryant Park será el escenario del concierto “Accordions Around the World: Diana Burco, Suistamon Sähkö, Ragini Ensemble”. El festival de este año, curado por Ariana Hellerman, incluye a una de las estrellas más grandes de Colombia, la cantautora nominada al Grammy Latino Diana Burco, actuando al estilo del vallenato regional de la Costa Atlántica; el cuarteto electrónico experimental y travieso Suistamon Sähkö, cuya mezcla única de techno y tradicional finlandés creará una electrizante fiesta de baile; y el subcolectivo de mujeres Ragini Ensemble de Brooklyn Raga Massive, que toca la música matrilineal tradicional de la diáspora del sur de Asia. Gratis. Información: https://bryantpark.org/calendar/event/accordions-around-the-world-picnic/2023-08-25

Diana Burco. Foto: Cortesía

Sebastián Yatra en la US Open Fan Week

Este viernes 25 de agosto, el artista multi-platino y muy galardonado Sebastián Yatra se presentará en el concierto Sounds of The Open como el plato fuerte de la celebración de la US Open Fan Week. El show tendrá lugar en el USTA Billie Jean King National Tennis Center ( 11368 Flushing), a las 8:00 pm, en un evento que fusiona la pasión por la música y el tenis. Desde ya y hasta el 27 de agosto, los fanáticos tendrán acceso gratuito al Tennis Center, para disfrutar de una variedad de actividades y experiencias. Para entradas al concierto, visite: ticketmaster.com.

Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Celebración al estilo Disney

En honor al 40º aniversario de Disney Channel, la magia de Disney descenderá sobre The Paley Museum (25 West 52nd St) este sábado 26 de agosto para una celebración de fin de verano. Habrá actividades para niños de todas las edades, incluida la oportunidad de conocer a los personajes Bluey y Bingo, ver los programas favoritos de Disney Channel en la pantalla grande, crear recuerdos duraderos en el fotomatón de Disney y recibir obsequios. La celebración interactiva destacará la popular serie Big City Greens (foto), Bluey, Bunk’d, High School Musical: The Musical: The Series, Kiff, SuperKitties y The Proud Family: Louder and Prouder from Disney Channel, Disney Junior y Disney+. De 1:00 a 4:00 pm. Boletos: paleycenter.org

Disney

Jazz en el Museo de Brooklyn

Este domingo, 27 de agosto, de 2:00 a 4:00 pm, el jardín de esculturas del Museo de Brooklyn (200 Eastern Parkway) servirá de escenario para la actuación del baterista, percusionista, tecladista, compositor, arreglista, director de orquesta y educador nacido en St. Louis, Ronnie Burrage, quien se inspira en el jazz, el funk y el soul. Presentado en asociación con Jazz Foundation of America. Más información: https://my.brooklynmuseum.org/events

Cortesía: Brooklyn Museum

Festival teatral SolFest 2023

The Sol Project, en asociación con Pregones/Puerto Rican Theatre y North Star Projects, arranca esta semana el sexto “SolFest 2023- A Latiné Theater Festival”. El programa teatral de cinco días se llevará a cabo desde el domingo 27 al jueves 31 de agosto con eventos tanto en línea como en persona, incluidas cuatro noches de programación en vivo en el Teatro Itinerante Puertorriqueño (304 W 47th Street, Nueva York, NY 10036). El SolFest tiene como objetivo brindar más oportunidades para amplificar a los artistas Latiné tanto en Nueva York como en todo el mundo. La admisión es gratuita. Para registrarse, visite: http://www.solproject.org/solfest-2023.

Marisol Díaz, SoulFest 2019. La guaracha. Cortesía

Fiesta latina en La Barca

Este domingo 27 de agosto culmina la temporada de fiestas de verano “After Darka” de La Barca Cantina. Los asistentes a la “90s Latin Night” podrán bailar y cantar los éxitos de Selena, JLo, Ricky Martin, Shakira y más estrellas de la música de esa década, escogidos por DJ John, mientras disfrutan de un paseo de tres horas por el río Hudson. Una noche de baile bajo las estrellas, bocadillos y bebidas mexicanas y vistas de la Estatua de la Libertad de cerca. Puertas abren a las 6:00 pm. La Barca está ubicada en el Pier 81 (W 41 Street & 12th Avenue). Más información y reservas en: https://labarcacantina.com/la-barca-after-darka.

Cortesía

Oktoberfest en Six Flags

Six Flags Great Escape en Lake George NY arranca este sábado 26 de agosto con su celebración tradicional de otoño “Oktoberfest”. Los asistentes al parque pueden disfrutar de una gran variedad de cervezas y sidras artesanales locales junto con música tradicional en vivo con bandas de polka y juegos festivos, como el llamado “cornhole” y bingo. Los fines de semana de Oktoberfest se ofrece cocina de inspiración alemana, como panqueques de papa, pierogis, salchichas bratwurst y strudel de manzana. Hasta el 24 de septiembre. Para más información, visite: https://www.sixflags.com/greatescape.

Shutterstock

Teatro gratis para niños

The Broadway League llevará a cabo la Kids’ Night on Broadway, el próximo martes 29 de agosto. El programa de descuento ofrece la oportunidad para que los niños menores de 18 años asistan a cualquiera de los 17 espectáculos de Broadway participantes de forma gratuita, cuando estén acompañados por un adulto que haya comprado una entrada. Los boletos de Kids’ Night on Broadway ya están disponibles para espectáculos como: A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical; Aladdin; Back to the Future: The Musical; Chicago; The Cottage; Hadestown; Harry Potter and the Cursed Child; Here Lies Love; Kimberly Akimbo; The Lion King; MJ The Musical; Once Upon a One More Time; Shucked y Wicked, entre otros. Para más información, visite: KidsNightonBroadway.com

Foto: Tricia Baron

Tradiciones dominicanas en el Radio Hotel

El Radio Hotel lanzó una programación para promover la cultura y el patrimonio dominicano. Entre los eventos programados regularmente destacan el “Domino Tuesdays”, un torneo semanal de dominó, organizado en el patio al aire libre de 8,000 pies cuadrados del hotel, durante el cual los participantes pueden además disfrutar de bocadillos ligeros y cócteles del restaurante Jalao NYC. La programación incluye también una serie mensual de pintura al aire libre en asociación con Paint the Town y los “Parrillada Thursdays”, que ofrecen un menú “All you can eat” de BBQ, así como actuaciones musicales en vivo. Información: http://radiohotel.com.

El patio del restaurante Jalao NYC./ Foto: Jalao NYC

Broadway: “The Shark is Broken”

Es 1974 y la filmación de JAWS (Tiburón) se retrasa otra vez. Los actores principales de la película, el veterano de teatro Robert Shaw y los jóvenes famosos de Hollywood, Richard Dreyfuss y Roy Scheider, están hacinados en un bote demasiado pequeño, completamente a merced del mal tiempo y una coprotagonista mecánica defectuosa. El alcohol fluye, los egos chocan y los ánimos se encienden en un viaje caótico que podría conducir a la magia cinematográfica… si no los hunde a todos. Esta es la base de la nueva obra de Broadway, The Shark is Broken, que cuenta con la actuación del dos veces nominado al premio Tony, Alex Brightman (Beetlejuice, School of Rock) como Richard Dreyfuss, Colin Donnell (Anything Goes, “Chicago Med”) como Roy Scheider e Ian Shaw, quien hizo su debut en Broadway interpretando a su padre Robert Shaw. En el Golden Theatre (252 West 45th Street). Entradas en: https://thesharkisbroken.com/