“Estar en México con mi familia me dejó listo para comenzar”: Checo Pérez preparado para su regreso a la temporada de F1

La Fórmula está de regreso este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos y el piloto mexicano del equipo Red Bull Sergio Checo Pérez aseguró estar enfocado en tener una gran segunda parte de temporada.

Checo Pérez confesó: “He tenido unas excelentes vacaciones de verano, entre estar de regreso en México con mi familia y entrenar duro. Me siento completamente fresco y listo para comenzar”.

“Estuve en la fábrica con mis ingenieros esta semana, siempre es bueno ponerse al día después del descanso y hemos hecho una muy buena preparación para el fin de semana y estamos completamente preparados para ello”, señaló Checo Pérez quien se ha acoplado mejor a las actualizaciones del RB19.

“Quiero continuar donde lo dejé en Spa y estar constantemente en el podio y ser desafiante durante el resto de la temporada”, subrayó Checo Pérez, quien tiene siete podios en lo que va de campaña.

Y sobre el circuito de este fin de semana reveló: “Zandvoort será una carrera complicada, el clasificador es cada vez más apretado, pero seguimos presionando y presionando como equipo e intentaremos dar lo mejor de nosotros y conseguir un buen resultado sin importar el tiempo que haga en Zandvoort”.

Checo Pérez está segundo (189 puntos) en el campeonato mundial de pilotos por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen (314) favorito para ganar este fin de semana frente a su público y de revalidar el campeonato de pilotos. Fernando Alonso es tercero con 149 unidades.

Espera el apoyo de los fanáticos en Países Bajos

Durante este fin de semana Checo Pérez competirá como “visitante” ante el obvio apoyo que su coequipero, Max Verstappen, recibirá de los miles de asistentes.

“Sí, definitivamente creo que me apoyarán ya que les resulta difícil reconocer a qué Red Bull pertenece quién”, dijo el tapatío entre risas. “Espero que me animen. El Ejército Naranja siempre me han mostrado su apoyo y también se solidariza conmigo”, añadió en un tono más serio.

Sobre sus objetivos para el resto del 2023 mencionó: “Realmente me estoy concentrando en mí, todavía quedan diez carreras y quiero conseguir al menos algunas victorias más y obtener resultados consistentes. Tenemos que mantener la forma que hemos tenido en las últimas dos carreras y terminar fuerte la temporada con miras a empezar bien la próxima también, ese es mi objetivo”.

Y finalizó: “No sigo las redes sociales, lo primero; y después, durante el verano, he estado muy ocupado pasando un buen tiempo y no escucho todo eso, solo me centro en lo que debo hacer”.

