Exigen luz verde a ley que busca transparencia en paradas policiales que afectan 90% a negros y latinos

Los latinos conforman el 29% del total de la población en la Ciudad de Nueva York, y los negros el 23%, pero a pesar de ser minorías, datos revelados por las autoridades revelan que cuando se trata de paradas policiales de peatones, estos dos grupos suman casi el 90% de esa práctica realizada por el NYPD, lo que activistas y defensores de comunidades vulnerables consideran un claro ejemplo de perfilación racial. El año pasado se registraron por lo menos 15,002 paradas policiales bajo sospecha, en los cinco condados, y de esa cifra, 59% estuvieron dirigidas a afroamericanos y 30% a hispanos.

Y asegurando que la policía de Nueva York continúa implementando paradas constantes sin justificación a neoyorquinos latinos y negros, líderes políticos y manifestantes se reunieorn frente a la sede de la Alcaldía y del Concejo Municipal para exigir al órgano legislativo que apruebe la llamada ley “Cuántas paradas”, que busca frenar inmovilizaciones de peatones motivadas por el perfil racil y dar mayor transparencia a las acciones policiales.

“Durante muchos años esta práctica ha hecho daño a nuestras comunidades y estamos haciendo un llamado para que tengamos ya un remedio, que es esta legislación que está respaldada por más de 20 miembros del Caucus Negro, Latino y Asiático y el Caucus Progresista para que haya transparencia policial”, aseguró la concejal del Alto Manhattan, Carmen de la Rosa, quien denunció que el NYPD solo entrega datos de paradas por sospechas altas y se desconocen aquellas más que se realizan de otros niveles. “Seguimos viendo que bajo esta Alcaldía estamos regresando a esta política de parar a más personas negras y latinas, y no solamente los negros y latinos cometen crímenes. Eso es prejuicio y ese desbalance por raza, que la Corte ha dicho que es inconstitucional, tiene que parar”.

Chauvet Bishop, organizador del Comité de Justicia de Comunidades Unidas por la Reforma Policial, se sumó a ese llamado y mencionó que ha pasado una década desde que la práctica de parar y registrar, conocida como Stop and Frisk, por parte de la policía de Nueva York fue declarada inconstitucional, y sin embargo, el NYPD sigue deteniendo, registrando e intimidando a los neoyorquinos.

“Todos los días las condiciones no hacen más que empeorar bajo el gobierno del alcalde Adams, y la presentación de informes que exige la Ley de Cuántas Detenciones requiere solo unos segundos para los agentes, pero nos proporcionará la información que necesitamos para transformar las interacciones dañinas que muchos neoyorquinos tienen con la policía”, dijo el activista destacando que la iniciativa de ley busca claridad sobre las paradas que se hagan.

“Es hora de que el Concejo Municipal apruebe inmediatamente la legislación y que el Alcalde promulgue los proyectos de ley para que tengamos una idea clara de cómo está operando el Departamento de Policía de Nueva York en nuestra ciudad y podamos utilizar esto para trabajar juntos y poner fin a la elaboración de perfiles raciales por parte del Departamento de Policía de Nueva York y abuso de comunidades negras, latinas y otras comunidades de color”, dijo.

El organizador señaló que actualmente la policía de Nueva York no está obligada a informar cuántos neoyorquinos en total son interrogados cada año, quiénes son, ni suministrar información demográfica básica como edad, raza, sexo o en qué vecindarios los detienen y solamente se les exige informar sobre detenciones de nivel 3, comúnmente conocidas como detenciones y cacheos.

“Esto significa que categorías enteras de detenciones callejeras y encuentros de investigación no se denuncian en absoluto. La ley cambiaría eso, aportando la transparencia y la supervisión que se necesitan con urgencia a la caja negra que es la vigilancia”, agregó el activista.

La concejal Alexa Avilés, quien respalda la iniciativa, denunció que hay serias violaciones de los derechos civiles de los neoyorquinos negros y latinos por parte de la unidad anticrimen del Departamento de Policía de Nueva York en nombre de la seguridad pública.

“De las 15,002 detenciones que ocurrieron en 2022, el 59 por ciento se dirigieron a residentes negros y el 30 por ciento a neoyorquinos latinos. Las comunidades más seguras son las que tienen más recursos, no las que tienen más policías. La rendición de cuentas no es radical. La transparencia no es radical”, comentó la legisladora.

Christine Rivera, asesora política de la organización The Bronx Defenders, afirmó que la Gran Manzana no puede esperar más tiempo para que haya transparencia sobre las paradas policiales.

“No podemos esperar más por la Ley de Cuántas Paradas en el Bronx. Luchamos mucho y duro por la Ley del Derecho a Saber, pero las personas a las que servimos todavía son detenidas y registradas sin tener en cuenta su salud y seguridad. ¿Cuántas detenciones y registros más están violando los derechos de las personas?”, dijo la abogada. “La Ley de Cuántas Paradas crearía una base de transparencia y rendición de cuentas que es fundamental para garantizar la seguridad y la dignidad básicas de todos”.

Obi Afriyie, organizador comunitario del Fondo de Defensa Legal aseguró que la policía de Nueva York tiene un historial de actuación policial discriminatoria dirigida a las comunidades negras y latinas que los tribunales consideraron inconstitucional hace mucho tiempo, y a pesar de ello sigue operando con perfil racial.

“Todavía se le permite operar bajo un velo de secreto en lo que respecta a la mayoría de los encuentros policiales que tienen lugar todos los días”, dijo Afriyie.

Michael Sisitzky, subdirector de políticas de NYCLU, advirtió que incluso en los llamados encuentros de “bajo nivel” con la policía de Nueva York, pueden ser intimidantes, humillantes e incluso pueden volverse mortales para neoyorquinos negros y latinos.

“Sin embargo, durante demasiado tiempo, esos encuentros han estado envueltos en secreto. Con una administración que recurre a detenciones ilegales para acosar e infundir miedo a los neoyorquinos negros y latinos, es urgente que el Concejo Municipal apruebe la Ley de Cuántas Detenciones. Estos proyectos de ley de sentido común brindarían la tan necesaria transparencia a una amplia gama de actividades de la policía y ayudarían a las comunidades a exponer abusos potenciales: el primer paso para responsabilizar a la policía”, comentó el defensor.

Robert Willis, Coordinador de Justice Advocate LatinoJusticePRLDEF, aseguró que apoya el proyecto de ley porque tiene el potencial de brindar transparencia a las interacciones diarias del Departamento de Policía de Nueva York con las comunidades.

“Estos proyectos de ley defienden la rendición de cuentas al exigir que la policía de Nueva York documente todos los encuentros callejeros. Abordan las preocupaciones sobre las interacciones policiales que afectan a los neoyorquinos negros y latinos y no comprometerán las investigaciones urgentes o necesarias”, dijo el defensor. “Es hora de mejorar la seguridad pública mediante un enfoque integral e inclusivo. Este septiembre, el Concejo Municipal de Nueva York puede comenzar a fomentar una mejor comprensión y confianza entre la policía y las comunidades a las que sirve”.

Jennvine Wong, abogada de la organización The Legal Aid Society, manifestó que urge transparencia en las acciones policiales y pidió al Concejo que le meta acelerador al proyecto de ley para que vea la luz.

“Los neoyorquinos merecen total transparencia y rendición de cuentas por parte de la policía de Nueva York”, dijo la abogada. “Un sistema que permite a los agentes enterrar casos de mala conducta aprovechando lagunas logísticas es injusto y pone en riesgo a todos los neoyorquinos, pero particularmente a los neoyorquinos de color. El Concejo Municipal debe aprobar inmediatamente la Ley de Cuántas Detenciones y dejar de permitir que la actuación policial abusiva y discriminatoria no se denuncie y que los agentes queden impunes”.

Carmen Pérez-Jordan, presidenta y directora ejecutiva de Gathering for Justice, mencionó que la recopilación de datos, que exigiría la ley, es vital y clave para completar la imagen de cómo es realmente la actividad policial en la ciudad de Nueva York.

“Hace mucho que debería haber llegado el momento de la rendición de cuentas y la transparencia policial en la ciudad de Nueva York. La legislación de la Ley de Cuántas Detenciones aumentará la transparencia y brindará control sobre las responsabilidades del Departamento de Policía de Nueva York de informar sobre encuentros de investigación y búsquedas de consentimiento”, dijo la líder comunal.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, aseguró que aprobar la legislación que exigiría transparencia a la policía sobre todo tipo de paradas, contribuye a mejorar la seguridad pública y urgió al Concejo Municipal a que le dé vía libre.

“Aprobar los proyectos de ley de la Ley de Cuántas Paradas es vital para promover la seguridad de la comunidad y el trabajo que se ha estado realizando desde que asumí el gobierno hace más de una década”, dijo Williams.

Hawa Bah, madre de Mohamed Bah, asesinado por la policía de Nueva York en 2012, destacó que incluso paradas policiales pueden resultar en tragedias, por lo que exigió que se den mayores protecciones a los neoyorquinos ante ese tipo de prácticas.

“Estoy aquí hoy en nombre de docenas de familias que han perdido a sus seres queridos a manos de la policía de Nueva York para decir que necesitamos que se apruebe ahora la Ley de Cuántas Paradas. Si estos proyectos de ley no se aprueban, se protegerá a agentes abusivos como los que mataron a mi hijo“, dijo Bah. “Le pedimos al alcalde que detenga la obstrucción de la policía de Nueva York y que promulgue de inmediato estos proyectos de ley”.

El NYPD y el alcalde Eric Adams han negado que exista una práctica de paradas policiales motivadas por perfiles raciales.

Paradas policiales del NYPD en datos