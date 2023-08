Luis Rubiales reveló a su círculo más cercano que renunciará este viernes como presidente de la Federación Española de Fútbol

Luis Rubiales dimitirá como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes, según se lo comunicó el propio Presidente a su equipo más cercano de trabajo.

Según información publicada por el diario El País de España, la gota que derramó el vaso fue su beso no consentido a Jennifer Hermoso y su comportamiento en el palco durante las celebraciones del Mundial femenino conquistado por la selección española en Australia y Nueva Zelanda.

La decisión fue tomada tras varias reuniones con su equipo de confianza e instado por varios de los presidentes de las territoriales, Rubiales ha optado por el cese voluntario ante la posibilidad de ser inhabilitado por el Consejo Superior de Deportes.

Este viernes fue convocada una asamblea de la federación, reunida en convocatoria extraordinaria y allí se formalizará la renuncia de Rubiales a su cargo.

Sin lugar a dudas las duras críticas y la pérdida de apoyos en el mundo del fútbol desde lo acontecido en el estadio nacional de Australia le han llevado a dejar el cargo.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF / Foto: Getty Images Crédito: OSCAR DEL POZO | AFP / Getty Images

La resistencia de Rubiales se fue al traste tras la petición de dimisión por parte de Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno y las declaraciones de varios ministros; las tres denuncias recibidas en el Consejo Superior de Deportes (CSD); la calificación de “inaceptable” que hizo Pedro Sánchez sobre su comportamiento en las celebraciones con las jugadoras en Sídney; y el comunicado que hizo Jennifer Hermoso a través del sindicato Futpro, en el que solicitaba medidas contundentes tras lo acontecido.

Por último, el expediente disciplinario abierto por la FIFA este jueves terminó empujando a Rubiales a abandonar la presidencia del fútbol español que ocupa desde mayo de 2018.

Condena de jugadores profesionales

Los futbolistas del Betis, Isco Alarcón y Borja Iglesias condenaron la actitud de Luis Rubiales y han mostrado su apoyo a la jugadora, Jenni Hermoso.

“No está bien, la verdad. Yo creo que estuvo fuera de lugar. Si no fue consentido, yo creo que es abuso de poder”, aseguró Isco.

“Le mando todo mi apoyo a Jenni”, afirmó. Iglesias ha apoyado sus palabras y ha mandado “ánimo y apoyo” a la futbolista y ha resaltado que están “con ella”.

Por su parte, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sido tajante al afirmar que ese “no es un comportamiento propio de un presidente de una federación”.

“Como la mayoría de la gente piensa, ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Solo esto. No ha sido un comportamiento de un presidente de una federación”, opinó Ancelotti.

