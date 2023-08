Cadena de comida rápida Subway concreta venta por más de $9.000 millones

Tras una búsqueda de compradores que duró cerca de 6 meses, la cadena de comida rápida Subway concreto la venta con la firma de capital privado Roark Capital por cerca de los 9.600 millones de dólares, cifra estimada por analistas.

Luego de más de seis décadas de negocio familiar, Subway pasa a la firma Roark Capital, propietaria de otros negocios de comida rápida como Arby’s, Auntie Anne’s, Buffalo Wild Wings y Sonic, entre otras.

Subway afirmó a través de un comunicado que la venta es un “hito importante en el viaje de transformación de varios años de Subway, que combina la presencia global de Subway y la fuerza de la marca con la profunda experiencia de Roark en modelos de negocio de restaurantes y franquicias”.

El CEO de Subway, John Chidsey, dijo que “Esta transacción refleja el potencial de crecimiento a largo plazo de Subway, y el valor sustancial de nuestra marca y de nuestros franquiciados en todo el mundo”.

Se trata de una de las mayores ventas en la historia de la industria de comida rápida, que tiene como precedente por la compra de Dunkin’ por Inspire Brands en 2020.

Aunque el monto no ha sido revelado, The Wall Street Journal indicó informó que el monto de la transacción se situaba “en torno a los US$ 9.600 millones”, recoge CNN.

La firma Roark Capital comenzará a implementar cambios que apuntan a consolidar el número de franquiciados, innovar en el menú y atraer a los consumidores en un mercado competitivo para mejorar las ventas de Subway.

Roark Capital tiene experiencia en fomentar el crecimiento de marcas de restaurantes, por lo que se estima que esto pueda ocurrir con Subway.

Subway implementó varias estrategias para mejorar las ventas, y a pesar del repunte de las mismas, en 2022 el número de establecimientos Subway en EE.UU. descendió a 20.576, lo que es considerado como un fuerte descenso desde su máximo en 2015, cuando contaba con 27.219 locales.

