Fiscalía de Nueva York tiene en la mira a los estafadores de inmigrantes

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció esta semana un acuerdo de conciliación con un proveedor fraudulento de servicios de asistencia a inmigrantes que engañó y amenazó a varios clientes.

Luego de una investigación de la Fiscalía (OAG) se encontró que Jacquelin Mercado, quien daba servicios de asistencia para inmigrantes en Yonkers, afirmó de manera fraudulenta que era una abogada con licencia en los Estados Unidos, ofreció asesoramiento legal ilegalmente, intimidó al menos a un cliente amenazándole con denunciarlo a las autoridades de inmigración y violó las leyes de protección de inmigrantes de Nueva York desde junio de 2020 hasta julio de 2022.

Como resultado del acuerdo, Mercado pagará casi $10,000 en restitución a cuatro clientes diferentes en Westchester y la ciudad de Nueva York, detendrá toda publicidad falsa de sus servicios, y cumplir cabalmente con la ley.

“Los nuevos estadounidenses que comienzan sus vidas en este país necesitan ayuda para navegar por nuestro sistema de inmigración. Jacqueline Mercado se aprovechó de ese hecho y usó su posición para intimidar y estafar a los inmigrantes que dependían de ella para recibir asistencia y apoyo. Todos los neoyorquinos, especialmente los más vulnerables, merecen ser tratados con dignidad y respeto y deben estar seguros de que los servicios que pagan son legítimos”. expresó la Fiscal General James en un comunicado.

Asesoramiento ilegal

Mercado se hizo pasar por abogada de manera fraudulenta y usó el título de “abogada” a pesar de que no tenía licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos. Mercado también ofreció ilegalmente asesoramiento legal, lo que podría poner en peligro a sus clientes. La investigación de la Fiscal General también encontró que ella había amenazado con denunciar al menos a un cliente a las autoridades de inmigración y amenazó con socavar sus esfuerzos para asegurar un estatus migratorio legal.

Como resultado del acuerdo Mercado debe finalizar de inmediato toda publicidad falsa, declarar explícitamente en cualquier anuncio que no es una abogada con licencia y pagar una restitución a cuatro clientes diferentes por un total de $9,946.48.

Además, Mercado debe cumplir plenamente con todas las leyes que rigen a los proveedores de servicios de asistencia para inmigrantes, incluida la publicación necesarias para informar a los clientes sobre sus derechos, la actualización de sus contratos para incluir un lenguaje que informe a los clientes que ella no es abogada y no puede ofrecer asesoramiento legal, y obtener la garantía financiera necesaria para asegurarse de que se pagará a los clientes que buscan reembolsos o compensación por daños.

No son abogados

Los proveedores de servicios de asistencia para inmigrantes pueden ayudar a sus clientes traduciendo documentos y brindando otro tipo de apoyo con formularios y solicitudes. Sin embargo, no son abogados y no pueden brindar asesoramiento o representación legal. La ley de Nueva York requiere que los proveedores sigan ciertas reglas, incluida la publicación que indiquen explícitamente que no son abogados, para proteger a los inmigrantes de estafas y fraudes.

“Los nuevos inmigrantes a los Estados Unidos enfrentan muchos desafíos”, expresó la Senadora Estatal Shelley Mayer. “Las barreras del idioma y la falta de familiaridad con nuestro sistema legal pueden dejarlos vulnerables a la intimidación y el fraude. Es esencial que aquellos que brindan asistencia cumplan con el estándar más alto posible”, agregó la funcionaria.

“Es muy desafortunado que algunos en nuestras comunidades opten por tergiversar el sistema legal de inmigración para engañar y lastimar a quienes solo intentan mejorar la vida para ellos y sus familias”, manifestó la Concejal Municipal Corazón Pineda-Isaac.

Para presentar una queja

Se recomienda a cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de fraude a denunciar quejas completando un formulario de queja o llamando al 1-800-771-7755. Cualquier información de identificación proporcionada a la oficina estará protegida de acuerdo con las leyes y políticas estatales sobre la protección de la información de identificación.