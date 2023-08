Lucerito Mijares enfrentó discriminación por discapacidad

Lucero Mijares explica que recibió críticas por haber dado funciones de “El Mago, The Wiz” con la ayuda de un carrito por tener fracturado el tobillo derecho, y aunque ella no da importancia a ese tipo de comentarios, hace un llamado a la sociedad para que haya más inclusión con las personas que tienen alguna discapacidad.

“Esta inclusión que necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente.

“No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía ‘¿y por qué en el carrito?’, ‘¿y por qué hace las funciones?’. A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad”.

Lucerito Mijares vuelve a dar funciones del musical “ElMago/The Wiz”. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

La hija de Lucero y Manuel Mijares ya se ha recuperado totalmente de la lesión en el pie y continuará las presentaciones del musical, pero ahora sí, bailando.

“Obviamente, se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro semanas sin apoyar el pie. Y pues estoy súper contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies, poder bailar, me siento súper contenta y muy libre”.

La cantante comparte que logró salir adelante de esta situación sin sentirse afectada por los comentarios negativos gracias a la forma en que la educaron sus papás, por lo que ella no se siente parte de la llamada generación de “cristal”.

“Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco lo comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso”.

