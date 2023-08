Disponible plan de préstamos para dar auxilio a los “golpeados” pequeños comerciantes del sur de El Bronx

Es difícil encontrar un pequeño comercio en el sur de El Bronx, en donde sus propietarios no dejen claro que la están pasando muy mal para mantener en pie sus negocios.

“No sé qué pasa. En mi peluquería todos estamos viéndonos las caras. No hay casi clientes y así le pasa a la mayoría de mis colegas comerciantes, que tenemos años aquí. Después de la pandemia, no nos hemos podido recuperar. Apenas luchando para la renta”, comenta la dominicana Josefina Colón, una de las centenares de inmigrantes que está cruzando por el “árido desierto” de tratar de mantener su operación comercial.

Josefina dice que incluso en este verano, la gente “no salió” como se esperaba. Interpreta que los clientes, apenas están moviéndose para lo elemental: alimentación y medicinas.

Ciertos gustos como comer afuera y hacerse unos retoques en el cabello, al parecer son un “superlujo” para muchas familias, destaca la comerciante.

El trabajador de una bodega en la Avenida Grand Councourse y la calle 138, mientras recibe una mercadería, grita que los delincuentes no dejan de “visitar” constantemente el negocio exigiendo que le regalen cigarros o cervezas.

“La gente no deja de venir a sus bodegas. Pero, lamentablemente los ladrones no dejan de molestar”, precisó.

Propietarios de restaurantes consultados, aseguran que en muchos casos, siguen pagando facturas acumuladas durante la pandemia.

En los alrededores del Yankee Stadium la tendencia es diferente, porque antes y luego de cada juego, centenares de fanáticos y turistas suelen “inundar” los negocios.

Pero fuera de temporada, la “soledad” es la característica de las actividades comerciales para un sector de la economía, que a pesar del fin de las restricciones pandémicas, no da muestras reales de recuperación.

La dominicana Josefina Colón está preocupada por la realidad económica de El Bronx (Foto: Fernando Martínez) Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

Un alivio para el sur de El Bronx

En medio de este clima de devastación comercial, la Corporación de Zonas de Empoderamiento de NY ha aprobado un programa de préstamos de $10,000,000 para empresas del condado de la salsa, que será administrado por la Corporación de Desarrollo Económico de El Bronx (BxEDC) en asociación con The Business Initiative Corporation of New York (BICNY).

Las zonas de empoderamiento se crearon en la década de 1990, bajo la presidencia de Bill Clinton, proporcionando exenciones fiscales y otros incentivos para el crecimiento en áreas económicamente deprimidas

Este nuevo financiamiento proporcionará capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar sus operaciones.

Los préstamos oscilarán entre $5,000 y $350,000 y se pueden usar para cubrir costos como nómina, compras de inventario o equipos nuevos.

El programa se centra en otorgar préstamos a empresas ubicadas en el sur de El Bronx y, en particular, en el distrito Empowerment Zone, incluidos los vecindarios de Hunts Point, Port Morris y el área del Yankee Stadium.

Los préstamos se otorgarán a través del Fondo de Préstamo Community Advantage de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA).

“Este anuncio que llevará $10 millones en fondos de ‘Empowerment Zone’ es una gran victoria para El Bronx y cumple una de nuestras promesas clave de nuestro discurso sobre el estado de este condado para apoyar y mejorar nuestra comunidad de pequeñas empresas”, explicó Vanessa Gibson, Presidente de este Condado.

El programa de préstamos será principalmente para comunidades dentro de la Zona de Empoderamiento o consideradas de Ingresos Bajos a Moderados (LMI). Las startups, es decir iniciativas que apenas están arrancando, también pueden postularse.

El vencimiento del préstamo es de 10 años con tasas de interés competitivas y flexibles que pueden oscilar entre el 2,5 % y el 6 %.

“Las pequeñas empresas son el corazón de nuestros vecindarios y la columna vertebral de nuestra economía, ya que crean empleos y amplían las oportunidades para los residentes. ¡Animo a todos los propietarios de pequeñas empresas a postularse para aprovechar esta tremenda oportunidad!, dijo el congresista, Ritchie Torres.

Para cubrir deudas

Por su parte, Francisco Marte, fundador de la Asociación de Pequeños Negocios y Bodegas de NY valora como positivo cualquier esfuerzo que surja para ofrecer ayuda económica a un sector de la economía, que a su juicio, la está “pasando mal”.

“Estemos claros que en su mayoría nuestros agremiados, están luchando con deudas. Por ejemplo, tengo bodegueros que necesitan ayuda urgente para cubrir las exorbitantes facturas de electricidad. Ahora en el verano, en un local pequeño, el comerciante puede recibir facturas de $4,000. Insisto cualquier ayuda o incentivo para este gremio, será bien recibido. Pero se debe entender, que lo que hay son grandes deudas”, destacó el dominicano.

De acuerdo con datos actualizados hasta el pasado mes de junio, El Bronx tiene una de las tasas más altas de desempleo en el estado de Nueva York, con un promedio de 7.6% de desocupación, cuando la tasa del estado es de 4.2%.

Esta tendencia histórica de dificultades económicas para los emprendedores comerciales, de uno de los condados más pobres del país, en palabras de algunos residentes, no muestra signos de recuperación en el futuro.

“Aquí lo único que hemos visto de nuevo últimamente es más gente vendiendo drogas en las calles y pequeños negocios cerrando. Nadie nos podrá explicar nunca, cómo existiendo neoyorquinos con tanta pobreza y necesidades aquí, se siga pagando las facturas de comida y de alojamiento de miles de recién llegados”, remató la puertorriqueña Lizandra Camil, con 50 años viviendo en los alrededores del Yankee Stadium.

Lizandra tuvo que cerrar su negocio de comida durante la pandemia y nunca más lo pudo abrir.

“Van a dar $10 millones en préstamos con intereses para quienes crean empleos y pagan impuestos en El Bronx. Eso es lo mismo que gastan un día en la crisis migratoria“, opinó.

Detalles del préstamo

Para tener información precisa de cómo y dónde aplicar a este crédito visite el portal web: https://www.bicofny.org/loans

¿Cuáles empresas son elegibles?: Todas las empresas con fines de lucro, incluidas sociedades de propiedad, LLC y empresas emergentes calificadas. Se dará especial consideración a los negocios en la Zona de Empoderamiento de El Bronx y áreas adyacentes.

¿Para qué se debe usar el dinero?: Los usos de este préstamo son flexibles. Nómina, inventario, equipos, refinanciamiento de préstamos.

Montos del préstamo: Mínimo $5,000, máximo: $350,000.

Plazo del préstamo: Generalmente, 10 años según el monto del préstamo.

Estructura de Financiamiento: Depende de la Tasa Preferencial del Wall Street Journal y el monto del préstamo.