DT de la selección femenina de España criticó “comportamiento impropio de Rubiales” y no renunció a su cargo

Jorge Vilda, seleccionador de España femenino de fútbol, lamentó el “comportamiento impropio” del hasta ahora presidente de la RFEF Luis Rubiales, tras la consagración del equipo en el Mundial Femenino en Sidney, Australia.

El DT deploró este sábado “los acontecimientos sucedidos desde que España ganó por primera vez en su historia la Copa del Mundo Femenina”, por “empañar un triunfo merecido”.

“Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido”, dijo Vilda en un comunicado.

Y añadió: “No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada”.

El técnico nativo de Madrid lamentó “una situación a todas luces indeseable”, cuando el país debería estar celebrando un histórico Mundial del fútbol femenino.

“A tal efecto le he trasladado el contenido de estas declaraciones al presidente actual de la RFEF y al hasta ahora máximo dirigente Luis Rubiales”, afirma. “Mi labor como seleccionador nacional femenino y director deportivo de las selecciones femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad”, añade. Por otro lado, Vilda no menciona a Jenni Hermoso, ni a la renuncia de las campeonas a volver con España si no hay cambios.

“Reitero mi compromiso inquebrantable con la promoción de un deporte que sea un modelo de igualdad y respeto en nuestra sociedad”, cerró.

Vilda festejó el título en Sidney / Getty Images: SAEED KHAN/AFP

Renuncia masiva del staff

También este sábado renunciaron 11 miembros del staff técnico, entre asistentes de la absoluta y las inferiores, todos al mando de Vilda, que es director deportivo.

Estos técnicos han puesto su cargo a disposición de la RFEF, han denunciado la “conducta mostrada” por el presidente y han acusado a los dirigentes de obligar a varias mujeres del staff a situarse en primera fila durante el discurso de Rubiales.

Los renunciantes critican que Rubiales “ofreció un relato que no refleja en modo alguno lo sentido por la futbolista”, y, añaden, sin concretar quién, que les impusieron “asistir obligatoriamente a la citada asamblea”.

Y denunciaron que “a varias de las integrantes femeninas del staff se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y a las jugadoras que compartían las tesis del presidente de la RFEF”.

Firman el escrito Montse Tomé Vázquez (Asistente técnico de la Absoluta), Javier Lerga Garayoa (Asistente Técnico de la Absoluta), Eugenio Gonzalo Martin (Asistente Técnico de la Absoluta y seleccionador sub’17 y sub’16 femeninas), Blanca Romero Moraleda (Preparadora Física de la absoluta), Carlos Sánchez Garcia (Entrenador de porteras), Rubén Jiménez Gómez (Técnico Analista), Sonia Bermúdez Tribano (seleccionadora de la sub’19 y sub’20 femeninas), Javier Velázquez Diaz (Preparador físico de las inferiores femeninas de Fútbol), Javier Egido Saz (Tecnico Analista de las Inferiores), Ander Ruiz Mitxelena (Entrenador de porteras de las Inferiores) y Elena Fernández Castaño (Entrenadora de porteras de las Inferiores).

