New York Red Bulls no pudo ante un inspirado Inter Miami liderado una vez más por Lionel Messi

El New York Red Bulls no pudo conseguir la victoria este sábado en la jornada 25 de la MLS luego de caer como locales 0-2 ante el Inter Miami, en el encuentro que estuvo marcado por el debut de Lionel Messi de manera oficial en la MLS.

La localía y el cerco defensivo que proponía New York Red Bulls durante el encuentro ante Inter Miami no fueron rivales para un Inter Miami que luego de coronarse en la Leagues Cup y clasificar a la final de la U.S. Open Cup arrancó la segunda mitad de la temporada en la MLS.

En un encuentro que también contó con rotación de los titulares habituales en el Inter Miami, fue el paraguayo Diego Gómez quien puso a ganar al Inter Miami cerca del cierre del primer tiempo.

Aunque el Red Bulls dominó gran parte del compromiso tanto en posesión como en remates al arco, la defensa plantada del Inter Miami supo cómo jugar con el resultado a su favor para preservar la victoria.

Cuando parecía que en cualquier momento podía caer el gol de la igualdad para el Red Bulls, apareció el de siempre: Lionel Messi.

El 10 argentino saltó desde el banco al 65‘ y a un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario comandó una ofensiva donde participaron también los grandes fichajes del equipo, Jordi Alba y Sergio Busquets, para poner el 0-2 definitivo.

De esta manera el Inter Miami logra amarrar su novena victoria consecutiva en todas las competiciones y además corta de una vez la racha de 10 encuentros sin ganar en la MLS, lo que le permite salir por primera vez en la temporada del último lugar de la Conferencia Este, que ahora pasó a ser ocupado por el Toronto FC.

