Masiva asistencia durante la Fan Week y Arthur Ashe Kids’ Day del US Open

Hasta el sábado 135.672 espectadores ingresaron al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, superando los 111.924 asistentes del año pasado, para disfrutar del tenis y de las actividades de entretenimiento gratuito que se ofrece durante la Fan Week, aumentado un 33% en general desde 2022.

El Día de los Niños Arthur Ashe del sábado también estableció un récord de asistencia de todos los tiempos de 40.868, rompiendo el récord anterior de 35.525 establecido en 2022.

Novak Djokovic, el sábado durante el Arthur Ashe Kids’ Day en el US Open 2023. David Nemec/USTA

Durante la Fan Week, los fanáticos este año disfrutaron de otros eventos que incluyeron Stars of the Open, un partido de exhibición benéfico que recaudó más de 300.000 dólares para los esfuerzos de ayuda humanitaria en Ucrania; Flavors of the Open, el evento de degustación de comida que presenta la cocina gourmet del torneo; Sonidos del Abierto, un concierto gratuito que este año contó con el ganador del Grammy Latino, el colombiano Sebastián Yatra y el Día del Niño de Arthur Ashe,

El torneo oficial arranca el lunes del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre.