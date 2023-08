¿Qué estuvo haciendo Clarissa Molina cuando Vicente Saavedra le declaraba su amor a su nueva novia?

La dominicana Clarissa Molina llevaba unos cuantos meses soltera, aunque no fue hasta mayo que confirmó que ya no se encontraba con Vicente Saavedra, mientras que él ya no oculta su amor por la modelo venezolana Ninoska Vasquez, pero ¿Qué estaba haciendo la presentadora de televisión?, mientras que el boricua demostraba su inmenso cariño por la joven acusada de una supuesta trata de blancas en México