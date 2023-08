Alerta: inmigrantes de El Salvador deben renovar el TPS máximo el 10 de septiembre

Los inmigrantes originarios de El Salvador tiene hasta el 10 de septiembre para solicitar nuevamente el Estatus de Protección Temporal (TPS), de lo contrario podrían perder la protección.

“La comunidad salvadoreña que en este momento ya tiene TPS […] es importante que sepa que el pasado 12 de julio inició el periodo de reinscripción para extender su estatus migratorio de TPS y ese periodo para enviar sus solicitudes culmina el domingo 10 de septiembre”, advirtió Yanira Arias, responsable de Campañas Nacionales de Alianza Américas.

El 14 de junio pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión del TPS para los originarios de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, aunque todos tienen fechas distintas en la aplicación que antes era automática.

La extensión autorizada por el gobierno del presidente Joe Biden no permite aceptar nuevas solicitudes ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), debido a que no se trata de una “reasignación” del TPS.

La decisión tampoco otorga la protección a los inmigrantes ni su Autorización de Empleo (EAD) en forma automática, por ello es indispensable que soliciten nuevamente el TPS.

“Eso implica ya no auto extender, sino que extender significa volver al proceso de antes y enviar los formularios, eso es lo que está, no es nuevo, pero es confuso para quienes hemos estado por cinco años en este limbo legal que de hecho la demanda aún no está resuelta”, indicó Arias.

La situación de los beneficiarios de TPS se ha complicado en los últimos años, luego de que el expresidente Donald Trump cancelara el programa, pero éste fuera desafiado ante tribunales.

“Inició con la demanda de varias jóvenes que son hijas, hijos, de personas beneficiarias del TPS, del Salvador, de Nicaragua de Haití y de Sudán, porque esos eran los países en ese momento que habían sido cancelados por Trump”, explicó Arias.

La activista reconoce que los inmigrantes de El Salvador y otros con TPS enfrentan gastos onerosos, además de la incertidumbre.

“Yo tengo el TPS desde el año 2001… en ese entonces yo gasté no más de 150 dólares… actualmente cuesta cerca de 500 dólares completar ambos formularios, 410 [dólares] del formulario para solicitar un permiso de trabajo y 50 dólares para extender el beneficio migratorio del TPS”, expuso.

