Cheque de estímulo de $750 dólares ¿qué requisitos debes cubrir para recibirlo?

Ante la situación económica que atraviesa el país, el incremento del costo de vida y que la inflación aún no ha podido ser controlada, la Junta de Comisionados del Condado de Durham, en el estado de Carolina del Norte, aprobó un cheque de estímulo de $750 dólares para las familias de bajos recursos económicos.

El programa piloto de ingresos garantizados, denominado DCo Thrives, se creó con el propósito de ayudar a las familias de bajos recursos que viven en el condado de Durham, uno de los más importantes de Carolina del Norte, es similar a los que operan en otros estados para apoyar a los más necesitados.

Las autoridades locales indicaron que al proporcionar un nivel fijo de ingresos garantizados al menos ayudaría a luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables económicamente.

Cheque de estímulo: ¿qué requisitos debes cumplir?

DCo Thrives beneficiará a alrededor de 125 familias en el condado de Durham, con $750 dólares al mes.

Las familias que quieran calificar deben cumplir con ciertos requisitos, como tener al menos un hijo menor de 18 años viviendo en el hogar.

Y que una de las preocupaciones de la Junta de Comisionados del Condado de Durham es precisamente el bienestar de los menores.

“Los niños no pueden prosperar. Si sus padres no están prosperando y no tienen una casa para vivir, si no tienen comida para sus hijos, nuestros hijos no pueden prosperar y no pueden aprender”, destacó Brenda Howerton, la Junta de Comisionados del Condado de Durham, de acuerdo a lo publicado por el sitio local ABC 11.

Otro requisito que tienen que cumplir las familias para ser elegibles, es que el ingreso debe ser igual o menor al 30% del ingreso promedio del condado.

Los recursos del programa DCo Thrives pertenecen a los $1.69 millones de dólares de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, aprobada luego de que Joe Biden asumiera la presidencia.

Los cheques de estímulo han formado parte de las ayudas financieras del gobierno federal para apoyar a los ciudadanos a paliar el impacto que provocó la pandemia del COVID-19.

Aunque a nivel federal, los cheques de estímulo ya no se están enviando, algunos gobiernos estatales están apoyando a su población con recursos que aún quedan de la partida del Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

