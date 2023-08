Venezolano Carlos Carrasco podría perder su lugar en la rotación de los New York Mets

La temporada 2023 no ha sido la mejor para el lanzador venezolano Carlos Carrasco, teniendo muchos inconvenientes como en su última salida ante Los Ángeles Angels, donde permitió permitió cinco anotaciones en apenas una entrada, en su salida más corta del año.

Tras su desastrosa actuación, Carrasco salió abucheado del Citi Field, y el manager de los Mets de Nueva York, Buck Showalter, no se comprometió sobre si permanecería en la rotación. Pues hasta los momentos ostenta una efectividad abultada de 6.80 y su marca es de 3-8 en 20 aperturas.

Final line for Carlos Carrasco. pic.twitter.com/mnkd2dqSPq — SNY Mets (@SNY_Mets) August 26, 2023

“A medida que nos acercamos a septiembre, estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos” comentó Showalter sobre las discusiones con el gerente general Billy Eppler y el entrenador de lanzadores Jeremy Hefner.

Y alertó: “No, en este momento no lo ha habido, no hemos tomado la decisión. Pero los estamos estudiando desde la noche del sábado… Aún no hemos llegado a la decisión”.

Showalter, de 67 años, luego de la serie de fin de semana contra Los Ángeles, seguía inseguro con el tema de Carrasco para la rotación de lo que resta del año después de otra salida decepcionante el sábado por la noche.

Carrasco busca soluciones

Carrasco podría a la agencia libre al final de la temporada pero está evaluando qué hacer. “Sólo estoy tratando de decidir qué hacer”, dijo el lanzador venezolano.

“Algo nuevo, algo viejo, intentar aportar todo lo que pueda para poder seguir adelante, pero a veces, no está ahí, hombre”, comentó.

La mala campaña del derecho veterano de los Mets ha sido una sorpresa para el cuerpo técnico y apenas tiene 66 ponches en el 2023.

Una buena noticia para el cuerpo de lanzadores de los Mets, es que el puertorriqueño Edwin Díaz, expresó el lunes su optimismo por poder regresar en el 2023, basándose en los importantes pasos que ha dado recientemente para rehabilitar el desgarro del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

“En este momento, me siento muy bien”, dijo Díaz, hablando con los periodistas de Nueva York por primera vez desde abril. “Mi meta es regresar esta temporada y lanzar uno o dos juegos, o lo que sea. Eso es lo que estoy buscando. En mis entrenamientos y todo lo demás, mi objetivo es volver tan pronto como pueda. Por ahora, estamos en una nota positiva”.

El domingo marcó otro avance, ya que Díaz laboró como lo haría durante un juego: Tirándole a un receptor agachado detrás del plato, tratando de lanzar strikes. El objetivo de Díaz durante esa sesión era alcanzar las 93-95 millas por hora con su bola rápida, “y lo estaba haciendo con facilidad”.

“Nos sentimos muy bien”, añadió Díaz. “El progreso ha sido perfecto. Estamos completando muchos pasos y nos sentimos muy bien ahora mismo”.

