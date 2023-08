Adiós a una leyenda: New York City anuncia la salida de Maxime Chanot a Francia

El New York City de la Major League Soccer (MLS) informó a través de un comunicado de prensa la salida de su histórico defensor, Maxime Chanot, quien abandona el equipo luego de más de siete años en sus filas para reforzar al AC Ajaccio de la Ligue 2 de Francia; a lo largo de su carrera disputó un total de 199 partidos en los que marcó 10 goles y brindó una asistencia en todas las competiciones para los ‘Boys in Blue’.

De acuerdo con la información del club, Chanot llegó a la ciudad de Nueva York en el año 2016 y rápidamente se convirtió en un elemento básico de la defensa hasta convertirse en el jugador con más partidos dentro de la organización en toda su historia; durante el lapso que defendió los colores del equipo consiguió una Copa MLS y una Copa Campeones.

“He tomado la difícil decisión de volver a Córcega. Me fui de casa cuando tenía 14 años, han pasado casi 20 años, y se me presentó la oportunidad de jugar delante de mi familia, cosa que nunca había hecho. Hasta que surgió esta oportunidad, nunca pensé que dejaría la ciudad de Nueva York, me encanta estar aquí y he pasado los mejores años de mi vida aquí. Cuando firmé por primera vez, prometí dejar el Club solo después de ayudar a llevar un campeonato a esta gran ciudad y a sus apasionados fanáticos y creo que he cumplido esa promesa”, expresó.

“Hay tantos recuerdos que me llevaré conmigo. Llegué siendo un niño, tener la oportunidad de jugar con leyendas del juego como David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, fue como un sueño para mí. El campeonato de la Copa MLS 2021 fue como una película de Hollywood, ganar la copa con ese grupo especial de jugadores, después de jugar juntos durante tanto tiempo, es algo que siempre recordaré. Además, durante mi estancia en Nueva York, no sólo dentro y fuera de la cancha, conocí a mucha gente maravillosa. Estoy orgulloso de decir que dejo este Club y esta Ciudad como un hombre”, agregó el jugador.

Asimismo, Chanot envió un mensaje de agradecimiento a la afición del New York City por todo el cariño y respaldo que le brindaron por todos estos años; aseguró que su corazón siempre permanecerá defendiendo los colores del equipo desde cualquier parte del mundo en la que se encuentre.

“A la afición, gracias por todo el apoyo que me habéis dado durante las últimas siete temporadas, he sentido todo vuestro cariño. Quiero que sepas que mi corazón está azul, lo he dado todo por este Club todos los días. Quiero agradecer a David Lee por apoyarme y hacerme parte de su familia, también al City Football Group, a todos mis compañeros a lo largo de los años y a los entrenadores para los que he tenido la suerte de jugar. Le deseo a este Club todo lo mejor para el resto de esta temporada y en el futuro estaré viendo cada partido y animándolos desde lejos”.

El internacional luxemburgués jugó un papel vital a la hora de conseguir la primera medalla de plata del club en 2021. Disputó cada minuto de la carrera por el campeonato de los playoffs, incluida una actuación destacada en la final de la Copa MLS en Portland. Un año después, Chanot levantó otro trofeo para el NYCFC, capitaneando al equipo en la Copa Campeones 2022, jugando los 90 minutos completos en la victoria sobre el Atlas FC mexicano.

“Ha sido un placer y un privilegio trabajar con Maxime durante las últimas siete temporadas y estamos tristes de despedirnos de él y su familia. Lo extrañaremos mucho en las instalaciones de entrenamiento; no se puede subestimar el impacto que ha tenido para este Club, tanto dentro como fuera del campo”, expresó el director deportivo David Lee.

“Maxime pasará a la historia como una leyenda de la ciudad de Nueva York, su liderazgo e impacto se sintieron tan pronto como llegó, está claro que se preocupa profundamente por este club y lo ha convertido en su hogar. Ha estado con NYCFC durante su mejor momento y ha brindado los mejores años de su carrera a esta organización”, concluyó.

