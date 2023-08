“Estoy muy decepcionada por la manera en la que la gente me ha tratado”: Tenista alemana protesta contra el público de la Arthur Ashe

Laura Siegemund, tenista alemana perdió por 3-6, 6-2 y 6-4 ante la estadounidense Coco Gauff por la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2023, aunque el partido quedará para la historia pues el primer game del segundo set duró 26 minutos.

Ambas tenistas protagonizaron un encuentro imperdible en el comienzo de la segunda manga. Tras el primer 40 iguales, se disputaron 26 frenéticos puntos hasta que el cansancio culminó con la alemana. Un total de 32 puntos jugados.

Antes que Gauff ganara el game, Siegemund le había dicho a la umpire de descansar por lo menos un minuto ya que el físico no le estaba dando para más. Tras la negativa, la tenista de 35 años falló dos pelotas y el Arthur Ashe Stadium estalló de alegria junto a la joven tenista.

Coco Gauff expressed her frustration to the chair umpire after she thought her opponent, Laura Siegemund, was slow to get ready for her serves several times. pic.twitter.com/WjXz4bskkt — ESPN (@espn) August 29, 2023

A partir de ahí, las gradas empiezan a tomarla con la alemana en cada saque reclamando que lo haga más rápido. El partido, ya sentenciado, se tensiona hasta el punto que la juez de silla toma una decisión: con 5-1 en el resultado del último set, sanción de un punto para Siegemund después de su advertencia. El público abuchea a la tenista alemana, que se queja de la sanción a Veljovic.

El partido termina con las gradas contra la jugadora europea, con abucheos e insultos que duelen a Siegemund y lo demuestra a su llegada a la sala de prensa. “Estoy muy decepcionada por la manera en la que la gente me ha tratado hoy”, comentaba antes los medios visiblemente afectada.

Y recalcó: “No tuvieron respeto hacia mí, no respetaron la manera en la que he jugado, no respetaron a la jugadora que soy. No tuvieron ningún respeto hacia el tenis, al buen tenis. Es algo que duele mucho”.

Siegemund señala que tiene poco que ver con la pérdida de tiempo e indica que tiene que ver con la mala educación de los aficionados estadounidenses en partidos donde juegan una jugadora local y otra extranjera: “Esta suerte de comportamiento injusto, irrespetuoso con los jugadores no americanos, solo lo he vivido aquí en esta pista”. La jugadora, una de las más veteranas del circuito con 35 años, rompía a llorar en plena reivindicación.

El partido entre Siegemund y Gauff era uno de los partidos más esperados de la jornada en el cuadro femenino, pero terminó marcado por esta polémica. “Me trataron de tramposa, de mala persona; no hice nada, sólo fui lenta”, denunció la alemana, nº23 del mundo. “No hay duda de que soy lenta, no hay duda de que debería ser más rápido… pero al mismo tiempo, así es como juego. Soy muy lenta, lo hago por mí, no lo hago contra el otro. Aplaudir cuando fallas el primer servicio o ese tipo de cosas, no lo entiendo”.

Laura Siegemund criticises the US Open crowd for showing her “no respect” during her first-round defeat to Coco Gauff 🗣#USOpen pic.twitter.com/aoYmD80aDJ — Eurosport (@eurosport) August 29, 2023

Preguntada sobre si volverá a jugar en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, la tenista alemana contestó: “Volvería solo porque es un Slam, pero por supuesto no para ofrecer a la gente un espectáculo que no merece. Si se comportan así, no merecen ningún espectáculo. Estoy algo conmocionada, he de reconocer”.

