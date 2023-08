Ataques con drones apuntan a regiones rusas; Moscú promete represalias

Una ola de ataques con aviones no tripulados ha golpeado múltiples regiones dentro de Rusia, causando daños a instalaciones militares e infraestructura clave.

En respuesta, Moscú ha prometido que Ucrania enfrentará las consecuencias de estos ataques. Los ataques con aviones no tripulados coinciden con Kiev experimentando intensos bombardeos, lo que subraya la escalada del conflicto entre las dos naciones.

Los ataques con drones tuvieron como objetivo varias regiones rusas, lo que provocó daños importantes. Según la cadena BBC, entre las estructuras afectadas se encuentran aviones militares, un depósito de combustible y una fábrica de microelectrónica.

En particular, dos aviones militares, identificados como aviones de carga Ilyushin 76, fueron atacados en un aeropuerto regional de Pskov. Este aeropuerto juega un papel crucial en operaciones tanto civiles como militares.

🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: Importantes daños en el Aeropuerto Internacional de Pskov, Rusia, tras un ataque realizado con drones. Se informa que varios aviones han sido destruidos. pic.twitter.com/aikhucWMPj — UHN Plus (@UHN_Plus) August 29, 2023

Moscú promete represalias

Moscú condenó enérgicamente los ataques con aviones no tripulados y advirtió que Ucrania no escapará a las repercusiones de sus acciones. Si bien Kiev no se ha atribuido oficialmente la responsabilidad de los ataques, acontecimientos recientes sugieren que Ucrania ha estado desplegando drones explosivos para atacar instalaciones rusas.

El enfoque contraofensivo de Ucrania tiene como objetivo interrumpir las líneas de suministro rusas y obstaculizar sus esfuerzos de invasión.

Los aviones militares atacados, con su capacidad para transportar tropas y equipos, son activos vitales para los esfuerzos bélicos de Rusia. Los ataques en Pskov marcan el segundo caso de ataques con aviones no tripulados en la región.

Otras regiones, incluidas Bryansk, Kaluga, Oryol y Ryazan, también fueron testigos de ataques a Infraestructuras clave como una fábrica de microelectrónica y un depósito de combustible resultaron dañadas, lo que podría afectar a la maquinaria de guerra de Rusia.

La estrategia de Ucrania, denominada “morir de hambre, estirarse y atacar“, según la BBC, implica atacar la infraestructura, así como utilizar artillería de largo alcance y ataques con misiles contra las líneas del frente rusas.

El conflicto en curso entre Ucrania y Rusia ha visto una serie de ataques profundos en territorio ruso. Los ataques con drones, junto con los ataques con artillería y misiles, demuestran la creciente intensidad del conflicto. La situación sigue siendo fluida y ambas partes se esfuerzan por tomar ventaja.

Sigue leyendo:

· El Kremlin “elige cuidadosamente” a los opositores de Putin para las elecciones de 2024, según un informe

· Rusia negó haber ordenado la muerte del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin