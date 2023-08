Dama de honor gana premio de lotería con ticket que le regalaron en una boda y la novia le exige que comparta con ella el dinero

No cabe duda de que el dinero siempre será un arma de doble filo, ya que puede que te acerque a las personas o bien, termine alejándote de ellas para siempre.

Eso fue lo que le ocurrió a una dama de honor de Chipre. A la boda a la que acudió, los novios decidieron regalarles a cada uno de sus invitados un raspadito de lotería. La chica no contuvo las ganas y lo destapó durante la fiesta, llevándose una grata sorpresa al descubrir que había ganado un premio equivalente a $6,300 dólares.

De inmediato, todos los asistentes a la boda comenzaron a aplaudirle a la dama de honor, identificada como Sarah. Todo era emoción y alegría hasta que los novios la felicitaron por su buena fortuna; sin embargo, el ambiente se fue tornando poco a poco tenso luego de que un grupo de amigos de los recién casados le propusiera que compartiera con ellos el premio.

Minutos más tarde, otra dama de honor le preguntó a Sarah y a su novio Paul cuánto dinero le regalarían a los novios, algo que le molestó profundamente a la ganadora de este premio de lotería.

“Al día siguiente, nos sentamos todos a desayunar en la villa y charlamos sobre la boda y la victoria de Paul y Sarah. Decían lo que planeaban hacer con las ganancias y todos hacían preguntas… y casualmente pregunté cuánto le iban a dar a los novios”, afirmó la otra dama de honor en su post de en Reddit.

“No pregunté porque trataba de insinuar que debían hacer esto, simplemente nunca se me ocurrió la posibilidad de que no dieran al menos una pequeña cantidad como un regalo para los novios, dado que no habrían tenido el boleto sin ellos. Sarah y Paul se quedaron muy callados, y Paul dijo que no les iban a dar nada. Se hizo un silencio incómodo por un momento, y Sarah se levantó y se fue”, agregó.

Desde entonces, la pareja se ha distanciado de su entonces amiga: “Paul se fue y ninguno de los dos me habló durante el resto de las vacaciones, ni desde entonces. Hablando con el resto de nuestro grupo de amigos y mi pareja, dijeron que estaban de acuerdo, que deberían darles algo a los novios como agradecimiento, pero también dije que, si bien no era mi intención, mi pregunta hizo que la situación fuera incómoda”.

