Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 31 de agosto al 6 de septiembre

RBD en el Madison Square Garden

Luego de 15 años lejos de los reflectores, RBD ha regresado con su gira #SoyRebeldeTour que arrancó la semana pasada en El Paso, Texas, y este jueves y viernes llegará al Madison Square Garden para reunir a los miles de “rebeldes” neoyorquinos. Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni y Dulce María estarán entonando las canciones que convirtieron a la agrupación mexicana en todo un fenómeno musical, como “Sálvame”, “Ser o Parecer” y “Sólo quédate en silencio”. A las 8:00 pm. Entradas disponibles en ticketmaster.com. Foto: Edwin Rodríguez

La Ogra en Repertorio Español

Repertorio Español estrena este viernes 1ro de septiembre la obra “No eres gorda, eres ancha de caderas” en la que “La Ogra” cuenta sus vivencias y anécdotas y desvela su peculiar visión del mundo. Momentos surrealistas, ácidos, ironía en estado puro, el personaje revive algunos de los episodios más absurdos de su vida provocando la hilaridad en el público. Con canciones originales, es un show dinámico y divertido en el que la participación del público es imprescindible. Repertorio Español está ubicado en la 138 East 27th Street, New York, NY 10016, entre las Avenidas Lexington y Tercera. Viernes y sábado, a las 8:00 pm, y domingo a las 3:00 pm. Entradas:https://repertorio.nyc.

Cortesía Repertorio Español

Música con mensaje en Bryant Park

The Classical Theatre of Harlem presenta “Young, Gifted and Black”, una encuentro musical con un mensaje positivo y alentador para celebrar la resiliencia, el orgullo y la promesa infinita de la juventud. Busca reconocer los talentos, habilidades y potencial únicos que poseen los jóvenes, y reconocer el valor y las contribuciones que aportan a la sociedad a pesar de las políticas, los diversos desafíos y las barreras sistémicas en sus vidas. Con la actriz nominada al Tony, Crystal Lucas-Perry (foto), entre otros artistas. Este viernes 1 de septiembre a las 7:00 pm en Bryant Park. Gratis. Información: https://bryantpark.org.

La actriz Crystal Lucas-Perry. Foto: Thea-Traff

“Love” en El Barrio Artspace

Broadway For All, organización ganadora del Tony Honors for Excellence in the Theatre 2022, arranca su iniciativa “The House”, un nuevo programa de producción centrado en reunir a profesionales experimentados, alumnos de Broadway for All y artistas de la comunidad local. Y este fin de semana estrenan la pieza “Love (Among Dreamers)” de Greg T. Nanni. El corazón de Morfeo lleva roto un millón de años, hacen una apuesta con Janus con la esperanza de que se les conceda un nuevo comienzo en el amor. ¿La apuesta? Comprobar si dos amantes mortales que sólo se ven en sueños pueden encontrarse en la realidad, el único lugar en el que Morfeo no puede influir. En El Barrio Artspace, PS109 (215 E 99th St). De viernes a domingo. Información y boletos: https://www.broadwayforall.org/

Música brasileña en Central Park

En asociación con el 27º Festival de Cine Brasileño Inffinito, Central Park acogerá la actuación de Emicida, uno de los MC más conocidos de Brasil y la proyección del documental que celebra su carrera y el rico legado de la cultura negra brasileña. La película “AmarElo: It’s All for Yesterday” muestra escenas de su concierto en el Teatro Municipal de São Paulo, entrevistas, sesiones de grabación de su álbum AmarElo de 2019 y secuencias animadas que iluminan el legado de la cultura negra en Brasil. Con el apoyo de Goyo, el cantante, productor y cofundador de ChocQuibTown, la innovadora banda colombiana. Presentación especial de Ladies of Hip-Hop Dance Collective (LDC). Gratis. Este domingo 3 de septiembre, de 5:00 pm a 10:00 pm. En el Rumsey Playfield. Información:https://cityparksfoundation.org. Cortesía

Luis Vargas en Brooklyn

El llamado Rey Supremo de la Bachata, Luis Vargas, se presenta este domingo 3 de septiembre en el popular centro de espectáculos de Brooklyn Viva Toro (987 Grand St, Brooklyn). Conocido por sus letras cargadas de sexualidad y empapadas de doble sentido en temas como “Los últimos”, “Volvió el dolor”, “La distancia” y “Loco de Amor”, Vargas estará acompañado por Chris Lobo. Puertas abren a las 9:00 pm. Boletos: https://www.boletosexpress.com/ Archivo

Salsa en las alturas

Los amantes del baile podrán llevar sus movimientos a nuevas alturas y unirse a Gleb Savchenko, bailarín profesional de Dancing with the Stars, el próximo martes 5 de septiembre a las 7:30 pm, para el evento “Salsa in the Sky” en Edge, la terraza al aire libre más alta de la ciudad que se eleva a 1,131 pies en el aire y se extiende 65 pies desde el piso 100 del edificio 30 Hudson Yards. No se necesita experiencia en baile, todos los niveles son bienvenidos a unirse a esta experiencia de baile de fusión latina de alta energía. Los boletos para “Salsa in the Sky” ya están disponibles en https://www.edgenyc.com/en/salsa-sky. Cortesía Edge

Arranca la Semana de Broadway

La Semana de Broadway en Nueva York o NYC Broadway Week edición Otoño 2023 regresa en su duodécimo año, desde el próximo lunes 4 de septiembre hasta el 17, ofreciendo boletos de 2 por 1 para 24 espectáculos, tales como Moulin Rouge! The Musical, Once Upon a One More Time, Six: The Musical (foto), The Shark is Broken, Shucked, Some Like It Hot, entre muchos otros. En el sitio web nyctourism.com/broadwayweek se pueden clasificar, por filtros, los espectáculos de Broadway participantes, como comedia, apto para niños, musical, obra de teatro y ganador del premio Tony, así como comprar boletos. Cortesía

Los misterios de South Street Seaport

South Street Seaport Museum presenta “Sinister Secrets of the Seaport”, un recorrido a pie de 90 minutos que llevará a los participantes en un viaje sinuoso que desvela el pasado más oscuro del distrito histórico de South Street Seaport y el Bajo Manhattan. A lo largo de este recorrido interactivo, su guía compartirá historias históricas extraídas de los titulares de periódicos y publicaciones desde la década de 1790 hasta la década de 1990 que brindan una nueva perspectiva sobre la historia del área que ayudó a hacer de Nueva York una metrópolis global. Durante todo el mes de septiembre, para más información y boletos, visite: seaportmuseum.org/sinister-secrets