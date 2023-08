Erni Lu, preso de la música

Ernesto Lúcar, quien es conocido artísticamente como Erni Lu, tocaba la guitarra desde los 10 años, y más tarde, cuando le dijo a sus padres que quería ser cantante, la reacción no se hizo esperar.

“Me dijeron que no, que tenía que estudiar algo con lo que me ganara la vida”, dijo.

Estudió comunicaciones y trabajó en ese ámbito por una década en su natal Perú. Pero la música siempre estaba ahí, como acechando.

“Hasta que no pude más y decidí venir a Nueva York a estudiar tecnología de la música”, dijo. “Eso fue hace 14 años”.

Erni formó parte de varias bandas en La Gran Manzana, una de ellas tocaba rock psicodélico. También tuvo participación en el mundo del cine; musicalizó las películas Elliot Loves y Rocanrol 68. Hasta que decidió que quería ser solista, encontrar su propia voz.

Ahora, ya en solitario, Erni está a unas semanas de estrenar su disco debut “Siempre”, que tocará por primera vez en vivo en el Lincoln Center de Nueva York el 19 de octubre.

Por ahora promueve “Amor platónico”, un tema en el que Erni se plantea si el amor entre dos personas de diferente sexo puede existir una relación sin ningún tipo de interés más allá de la amistad sincera.

La música es una mezcla de ritmos de los sesentas y setentas, como de los Bee Gees, disco y otros sonidos de esa época.

“Siempre he tenido fascinación con el pasado, con la música de mis padres”, dijo. “Tengo una debilidad por esa nostalgia que no he vivido”.

Para su álbum debut, Erni invitó a artistas como Renee Goust, Audry Funk, Ramera y su primo hermano Nicolás Duarte. En el sonido participó su esposa, quien pudo ayudarlo gracias a que durante la pandemia ella tuvo mucho tiempo libre.

“La música no me dejó escaparme”, dijo. “Poco a poco me empezó a arrestar”.